Анекдоты: Не повезло, это когда пошел грабить банк, но забыл дома маску и тебя не пустили

- Вы слышали, в Госдуме считают, что в России нужно создать свой YouTube?
- Да, и называться он будет ТебеТруба.
* * *
Байден заявил, что Россия должна ответить за вмешательство в американские выборы. Видимо, недоволен, что в результате победил Джо Байден.
* * *
- Милая, ты готова пройти тест на IQ?
- А сколько километров нужно пройти?
- Тест завершен.
* * *
Одесса.
Фира с Моней лежат на диване. Ее телефон на кухне. Слышит, пришла эсэмэска. Встает, идет...
Видит, что сообщение от Мони.
Читает: «Если ты таки встала, принеси, пожалуйста, пиво!»
* * *
Те, кто говорит, что ночью есть нельзя, пусть попробуют объяснить, для чего придуман свет в холодильнике.
* * *
Разговор двух параллельных прямых:
- Мы с вами нигде не пересекались?
- На прошлой неделе, у Лобачевских...
* * *
Объявление по городскому радио Тель-Авива:
- Уважаемые жители города! Из городского зоопарка сбежал енот. Всем, кто видел енота, срочно заплатить в кассу зоопарка 10 шекелей.
* * *
Знаете ли вы, что во время праздника Хеллоуин олигархи просят звезд российской эстрады спеть им без макияжа, без фонограммы и под живую музыку?
* * *
В индустрии развлечений самой удачной идеей было разделение людей на два пола.
* * *
Утро. Звонок в дверь.
- Кто там?
- Простите, вы в Бога верите?
- Да.
- Ради Бога, налейте сто грамм!!!
* * *
- Люди, опомнитесь! За пределами интернета есть жизнь!
- Скинь ссылку.
* * *
Так, пацаны, как будем распоряжаться лучшими годами жизни, которые отняли у вторых половин?
* * *
Украинские ученые определили возраст Вселенной.
Она оказалась значительно моложе Украины.
* * *
- Сегодня мы хороним выдающегося политика и кристально честного человека…
- Что?! Двоих в одном гробу?!
* * *
С первого по восьмой класс инфекция передается воздушно-капельным путем.
Зато потом появляются варианты...