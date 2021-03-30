Анекдоты: Не повезло, это когда пошел грабить банк, но забыл дома маску и тебя не пустили

- Вы слышали, в Госдуме считают, что в России нужно создать свой YouTube?

- Да, и называться он будет ТебеТруба.

* * *

Байден заявил, что Россия должна ответить за вмешательство в американские выборы. Видимо, недоволен, что в результате победил Джо Байден.

* * *

- Милая, ты готова пройти тест на IQ?

- А сколько километров нужно пройти?

- Тест завершен.

* * *

Одесса.

Фира с Моней лежат на диване. Ее телефон на кухне. Слышит, пришла эсэмэска. Встает, идет...

Видит, что сообщение от Мони.

Читает: «Если ты таки встала, принеси, пожалуйста, пиво!»

* * *

Те, кто говорит, что ночью есть нельзя, пусть попробуют объяснить, для чего придуман свет в холодильнике.

* * *

Разговор двух параллельных прямых:

- Мы с вами нигде не пересекались?

- На прошлой неделе, у Лобачевских...

* * *

Объявление по городскому радио Тель-Авива:

- Уважаемые жители города! Из городского зоопарка сбежал енот. Всем, кто видел енота, срочно заплатить в кассу зоопарка 10 шекелей.

* * *

Знаете ли вы, что во время праздника Хеллоуин олигархи просят звезд российской эстрады спеть им без макияжа, без фонограммы и под живую музыку?

* * *

В индустрии развлечений самой удачной идеей было разделение людей на два пола.

* * *

Утро. Звонок в дверь.

- Кто там?

- Простите, вы в Бога верите?

- Да.

- Ради Бога, налейте сто грамм!!!

* * *

- Люди, опомнитесь! За пределами интернета есть жизнь!

- Скинь ссылку.

* * *

Так, пацаны, как будем распоряжаться лучшими годами жизни, которые отняли у вторых половин?

* * *

Украинские ученые определили возраст Вселенной.

Она оказалась значительно моложе Украины.

* * *

- Сегодня мы хороним выдающегося политика и кристально честного человека…

- Что?! Двоих в одном гробу?!

* * *

С первого по восьмой класс инфекция передается воздушно-капельным путем.

Зато потом появляются варианты...