Пока система с рейтингом каждого гражданина развернулась не на полную. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тотальный контроль - спасение от коронавируса

«С 1 января в КНР вводится система личного рейтинга. По умолчанию каждому присваивают сотню баллов. А потом в случае проступков - наподобие безбилетного проезда в метро или просрочки оплаты ЖКХ - твой социальный кредит уменьшается. Меньше 90 баллов - не сможешь купить место в бизнес-классе поезда или самолета. Меньше 50 - не поступишь в университет. Меньше 10 - отправишься на перевоспитание в лагерь (который здесь называют «центр повышения квалификации»)».

Примерно такие страшилки растут в медиасреде со скоростью китайского бамбука. Кто ж спорит, в Поднебесной действительно выстроена система тотального электронного контроля. На каждом шагу видеокамеры; за твоим здоровьем (как и за твоими перемещениями) следит специальное приложение в смартфоне…

Вторжение в частную жизнь? Возможно. Но благодаря этому КНР, вовремя изолируя потенциальных больных, смогла обуздать пандемию, из-за чего экономический рост в кризисном 2020 году там хоть и упал, но все равно составил 2,3%. Тогда как большинство остальных стран в глубоком минусе.

Но позвольте, «всеобщий социальный рейтинг»? Автор этих строк бывал в далеко не туристическом Китае - в Сиане, Урумчи. И там… никто ни о чем подобном не слышал. Знакомые из китайского посольства говорить о растиражированном феномене также отказались.

Ладно, пишу россиянам, долгое время прожившим по ту сторону Великой стены.

- Может, у китайцев в каких-то онлайн-профилях что-то такое есть, но я лично не сталкивалась, только читала в СМИ, - говорит предпринимательница Оксана Стрелкова.

Другие собеседники дают схожие ответы. Во дела! То есть по газетам, извините, летят лишь утки? Или все-таки нет? Надо звонить экспертам!

«Кредит» есть, но с политикой не связан

- Внутри Китая о соцкредите говорят мало, а пишут в основном специализированные деловые СМИ. Многие простые люди вообще не слышали, что это, - объясняет «Комсомольской правде» магистрант Народного университета Китая (Пекин) Ярослав Шевченко.

И да, он лично сталкивался с социальным рейтингом. Вот только это больше похоже на программу лояльности в магазине, чем на «зловещий государственный план создания идеального гражданина», как его описывают в западных газетах.

Например, Ярослав пользовался байкшерингом Hellobike - это такие городские станции проката велосипедов, подобные есть и в Москве. И система позволяла ему взять двухколесного друга без предварительного внесения крупного денежного залога. Почему? Как предполагает молодой человек, потому что он расплачивался местной платежной системой AliPay и часто покупал товары в интернет-магазине Taobao.

В чем же связь? И Hellobike, и AliPay, и Taobao имеют одного конечного владельца - китайскую корпорацию Alibaba. У нее единый центр обработки информации, где автоматические алгоритмы увидели: Ярослав везде аккуратно платит, а значит, вряд ли будет брать велосипед на станции городского проката, чтобы украсть. Вот и молодец, лови бонус!

Впрочем, повторим, это лишь предположения. Алгоритмы построения соцкредита нигде не афишируются. Иначе любой желающий сможет, подобрав ключик, наслаждаться рейтингом «не по чину».

Боремся с кидалами в бизнесе

- Местные СМИ объясняют внедрение соцкредита необходимостью «построения общества верховенства закона и повышения качества рыночных отношений», - продолжает Ярослав Шевченко. - Что это значит? Для китайцев на современном этапе характерен достаточно низкий уровень доверия - незнакомого человека в бизнесе могут кинуть (многие жители китайских мегаполисов - выходцы из деревень в дальних провинциях со специфическим менталитетом). Вот через «рейтинг» и пытаются создать как бы институт репутации. И главное - снизить риски для коммерческого взаимодействия между двумя людьми или между человеком и банком.

То есть это больше похоже на скоринг, автоматическую оценку вашей кредитоспособности, которая есть и в крупнейших российских банках.

Такие системы есть не только у станций велопроката от компании Alibaba, о чем мы писали выше. Но и у различных госструктур.

Например, в одной из таких систем граждане, чиновники или фирмы могут посмотреть «следы» твоей экономической деятельности: в срок ли сдаешь финотчетность (если ты бизнесмен), вовремя ли платишь по потребительским кредитам (если ты простой человек). И опять ничего нового, аналогичные базы данных есть и в России.

- Из всех китайских проектов по надзору за обществом, где используется обработка огромных массивов цифровой информации, соцкредит как раз наименее продвинут. Данные, поступающие от разных ведомств, не имеют общего стандарта и часто переносятся из одной системы в другую руками живых людей - контролеров, - рассказывает Ярослав Шевченко.

Жители КНР привыкли быть под пристальным взглядом Большого брата. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Под Шанхаем почти получилось

По словам собеседников «КП», от провинции к провинции алгоритмы составления соцрейтинга разнятся, а где-то его до сих пор нет. И все это скорее визуализация вашей репутации: чем выше рейтинг - тем больше доверия к вам будет у партнеров по бизнесу, начальства и банков-кредиторов.

- Не стоит преувеличивать, какого-либо единого соцрейтинга по всему Китаю нет. Общенациональную систему хотели создать к 2020 году, но, видимо, пандемия отвлекла ресурсы на другие задачи и внесла коррективы, - рассказывает читатель «КП» из Пекина по имени Андрей.

Два года назад модель социального рейтинга взялись обкатывать в городе Сучжоу - небольшом по китайским меркам десятимиллионнике под Шанхаем. Его система соцрейтинга называется «Османтус» - в честь местного растения. Собирает сведения на каждого гражданина из баз данных 20 госструктур. По умолчанию людям присваивается рейтинг в 100 баллов, «хорошим поведением» его можно нарастить до 200… В теории.

Западные корреспонденты с трудом нашли одну женщину, которая регулярно занималась волонтерством и ее рейтинг за два года существования «Османтуса» поднялся до 123 пунктов. Правда, китаянка узнала об этом, лишь когда журналисты попросили ее посмотреть личный индекс. Сделать это можно в WeChat, универсальной китайской программе для смартфона, сочетающей функции соцсети и платежной системы.

Еще у 4731 жителя (менее 0,1% населения города) рейтинг уменьшился - в основном за просрочку по кредитам. А у миллионов других обитателей Сучжоу индекс за два года… никак не изменился. Никаких последствий ни для плохишей, ни для отличников не было. Хотя периодически действительно каких-нибудь злостных неплательщиков алиментов ловят и штрафуют под камеры: смотрите, мол, у них был низкий рейтинг…

- Думаю, цель этого сырого продукта лишь заставить людей думать, что за ними неусыпно следит Большой брат. Пока получается не очень, - подводит итог пекинский собеседник «КП» Андрей. - Но, с другой стороны, любые системы со временем совершенствуются…

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Дописав статью о цифровом контроле в КНР, я тянусь к своему китайскому телефону проверить сообщения. О, как раз новая эсэмэска от моего банка:

«Вам одобрен кредит в 3,6 млн рублей по льготной процентной ставке! Для получения денег достаточно дать согласие в нашем приложении». Дать согласие - значит приложиться к сканеру отпечатков пальцев, встроенному в смартфон. Почему банк засыпает меня такими предложениями, понятно: я прилежно плачу ипотеку, а последнее время расплачивался его картой в хороших отелях Стамбула и Джибути, куда ездил в журналистскую командировку.

Как хорошо, что социальный рейтинг и цифровой контроль где-то в далеком Китае!

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