Почему коронавирус терроризирует весь мир, а Китай, где он появился, живет спокойно

Сейчас все страны пристально изучают китайский опыт Фото: REUTERS

Ну разве это не чудо? Во всем мире бушует пандемия, тысячами гибнут люди, а в Китае, где собственно год назад и выпустили из бутылки коронавирусного джина - тишь да гладь. Количество заболевших приблизительно 10-15 человек в день. По крайней мере официально. А последний летальный случай датируется апрелем. Почему? Китайские власти фальсифицируют статистику и скрывают масштаб происходящего, как они это делали в самом начале пандемии? Или это яркий пример того, что мобилизационные возможности авторитарного государства куда выше, чем у демократических стран? За разъяснением китайского феномена мы обратились к Артему Гилю, профессору Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского Университета.

ИЗ-ЗА 13 СЛУЧАЕВ ПРОТЕСТИРОВАЛИ ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ 11-МИЛЛИОННОГО ГОРОДА

- Сейчас все страны пристально изучают китайский опыт и исследователи сходятся во мнении: причина успеха Пекина в том, что власти приняли драконовские по меркам западных стран меры по контролю распространения коронавируса. Возможно, какой-то элемент фальсификации данных тоже есть. Но если бы там полномасштабно развивалась пандемия по американскому или европейскому сценарию, то мы бы видели, как в большинстве городов и провинций вводились очень жесткие карантинные меры. Наподобие локдауна, который Китай ввел изначально в Ухани, когда люди не могли выйти из собственной квартиры, а весь транспорт был остановлен. Но ничего подобного сегодня нет.

- Что вы имеете ввиду под драконовскими мерами?

- Ну, вот вам один из примеров. Полтора месяца назад в октябре этого года в городе Циндао 13 человек заболели коронавирусом. По меркам Китая это ЧП. Циндао - портовый город на восточном побережье страны, вспышка произошла в пульмонологической больнице. Во-первых, сразу же были уволены главный врач больницы, допустивший вспышку, а кроме того - глава комиссии по здравоохранению муниципалитета, где располагалась эта больница. Во-вторых, за считанные дни все население 11 миллионного Циндао поголовно подвергли тестированию. За счет максимального охвата населения и активного отслеживания контактов вспышку купировали, она не получила дальнейшего развития. Или взять меры по отношению к гостям страны. Дело в том, что все случаи, которые регистрируются в Китае, они в основном завозные. То есть в Китай Sars-Cоv-2 привозят из Европы, США, Южной Америки, Юго-Восточной Азии. Все прибывающие в страну граждане отбывают обязательный карантин и проходят тестирование. Но кроме того, в обязательном порядке вы должны иметь результат теста при въезде в страну. Были случаи, когда китайские власти разворачивали в воздухе самолеты, если на борту находились пассажиры, которые не прошли тесты на коронавирус. Или отказывались принимать самолет, когда он еще находился в аэропорту вылета. Такие меры в странах Запада с трудом можно себе представить. Невозможно, например, в США взять и протестировать город или штат с 11-миллионным населением. Это вызовет массовое недовольство, беспорядки и протесты части населения. А в Китае это работает в силу особенностей политического устройства и дисциплинированности населения, которое беспрекословно подчиняется распоряжениям властей и хорошо помнит предыдущие пандемии опасных респираторных вирусов.

Ну разве это не чудо? Во всем мире бушует пандемия, тысячами гибнут люди, а в Китае тишь да гладь Фото: REUTERS

ОТКУДА В ПОДНЕБЕСНОЙ ПОЯВИТСЯ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ?

- Значит, авторитарные режимы успешнее справляются с эпидемиями, чем демократические страны?

- Да, можно привести в качеств примера Советский Союз. В царской России в начале века преобладала смертность от всевозможных инфекционных заболеваний. СССР в первые годы своего существования построил систему здравоохранения по модели Семашко с высокой доступностью специалистов первичного звена и в сжатые сроки поставил на ноги санитарно-эпидемиологическую службу. В результате главной причиной смертности стали уже неинфекционные заболевания. За короткий промежуток времени это возможно было сделать только в условиях авторитарного режима, которым являлся Советский Союз. Если бы царская Россия продолжала существовать, этот переход произошел бы гораздо медленнее. Китаю сейчас тоже помогли особенности политического устройства, потому что самые эффективные средства пресечения эпидемии это жесткие запретительные меры и контроль, тотально распространенные на все население. В демократическом обществе, где у каждого есть собственное мнение, господствует индивидуализм и люди готовы отстаивать свои права, применять такие меры не позволит само население.

- Правильно ли китайцы делают пытаясь полностью искоренить инфекцию? Во всем мире дело потихоньку идет к формированию коллективного иммунитета - а у них иммунитета в принципе нет. Поскольку самоизолироваться в рамках страны в современном глобальном мире невозможно, не получится ли так, что вирус все равно к ним вернется, когда остальные страны будут уже защищены?

- Китай пошел по пути научно-технического развития: у них разрабатывается 11 вакцин, из которых 5 находятся уже на третьей фазе клинических испытаний. А в июле Пекин зарегистрировал вакцину для экстренного использования и уже 4 месяца прививает группы риска. На данный момент в стране привит уже 1 миллион человек. Это в основном работники здравоохранения и таможни - то есть те, кто может контактировать с носителями вируса в случае завоза из-за границы. Поскольку разработки по вакцинам находятся в высокой степени готовности, китайцы в определенный момент массово провакцинируют свое население. Это будет сделано очень организованно и очень быстро. Так же как они подавили первую вспышку COVID-19 в Ухане. И коллективный иммунитет будет достигнут в Китае за счет вакцинации, а не за счет болезней и смертей среди населения. Как это пытались сделать, например в Швеции.

ПОЧЕМУ РОССИЯ ДОЛЖНА ИДТИ СВОИМ ПУТЕМ

- А еще говорят, что китайцы очень эффективно используют цифровые технологии для борьбы с пандемией. И якобы у них мощнейшая в мире система тестирования?

- Так и есть. Сами посудите: взять и за короткое время протестировать город с населением в 11 миллионов человек - это беспрецедентный случай в истории медицины. Китай превратился в высокотехнологичную державу, он еще до пандемии обладал мощной фармацевтической индустрией и промышленностью, производящей медицинское оборудование и расходные материалы. Китайцы давно освоили разработку и производство тест-систем на разные инфекционные заболевания. У них разрабатываются и внедряются IT-решения по отслеживанию контактных лиц, позволяющие вычислять общавшихся с больным человеком людей и сажать их на домашний карантин. И, кстати, не только на домашний. Они активно используют гостиницы для изоляции контактных лиц, чтобы те не заразили членов своих семей...

- Что-то из китайского опыта применимо у нас в России?

- Этот опыт пригодится нам разве что для следующей пандемии, когда появится новый вирус. А он обязательно появится, поскольку существует определенная периодичность таких событий. Нам нужно учесть опыт Китая в сдерживании самой первой вспышки внутри страны. Сразу вводить самый жесткий карантин на необходимое непродолжительное время, активно отслеживать контакты, проводить массовое тестирование.

- А почему бы сейчас китайские методы не пересадить на русскую почву - те же мобильные приложения, отслеживание контактов..

- Это может работать только в условиях ограниченной эпидемии - не такой распространенной, как у нас в России, США или Европе. Если мы начнем отслеживать контакты всех заболевших, когда эпидемия уже охватила всю страну, то наша система здравоохранения просто захлебнется. Нам не хватит ни персонала, ни ресурсов. В Китае на малых цифрах можно отслеживать развитие ситуации. Но если бы там шло массированное распространение вируса, то никакие бы IT-технологии уже не помогли, приложения были бы бесполезны. А как китайцы отреагировали бы на такую ситуацию, как в России, мы не знаем. Потому что в Китае массового распространения COVID-19 не случилась. И поэтому, как всегда, мы вынуждены идти своим путем.

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