Петербург готовится к проведению ПМЭФ-2021

Крупнейший экономический форум пройдет 2-5 июня в КВЦ «Экспофорум» Фото: Предоставлено "КП"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ-2021 Антон Кобяков обсудили подготовку инфраструктуры города к Форуму, который состоится 2-5 июня в очном формате с использованием современных цифровых технологий.

Как сообщил глава города, на заседании рабочей группы по подготовке к проведению ПМЭФ прорабатывались вопросы подготовки города к приему гостей Форума, благоустройства территории около площадки проведения ПМЭФ – КВЦ «Экспофорум», подготовки основных магистралей движения участников форума (Обводный канал, Московский пр., Пулковское шоссе, Витебский пр., Петербургское шоссе), формирования деловой и культурной программы форума, в частности, возможность проведения на Дворцовой площади традиционного концерта для горожан в рамках Фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны».

«Абсолютным приоритетом при проведении Форума является безопасность и комфорт участников. Поэтому вопросы организации городской инфраструктуры, транспортного обеспечения, подготовки площадки должны решаться с учетом требований ВОЗ и Роспотребнадзора. Принятые меры безопасности позволят не только провести Форум на высшем уровне, но и создать инфраструктуру для проведения международных мероприятий подобного масштаба в будущем», - отметил Антон Кобяков.

По словам Александра Беглова, Оргкомитет наладил активное взаимодействие с Роспотребнадзором по разработке условий участия в форуме с учетом действующих ограничений. Павильоны КВЦ «Экспофорум» не были задействованы в пандемию и являются чистой территорией с санитарной точки зрения.

«Пандемия на протяжении всего предыдущего года минимизировала деловые контакты, тормозила диалог политиков, бизнесменов, ученых о тенденциях развития мировой экономики. Высокая востребованность форума в 2021 году требует соблюдения дополнительных протоколов эпидемиологической безопасности», - подчеркнул губернатор.

Александр Беглов также рассказал о начале работы по подбору волонтеров для работы на ПМЭФ-2021. По словам губернатора, предпочтение отдадут тем, кто завершил полный курс вакцинации или уже имеет иммунитет, приобретённый в результате перенесённого COVID-19.

Также власти Санкт-Петербурга ведут напряженную работу, направленную на формирование коллективного иммунитета. Губернатор отметил высокий уровень ответственности горожан, которые активно пользуются возможностью вакцинироваться. На 1 апреля в Петербурге привито 384078 человек, из них 284106 человек полностью закончили цикл вакцинации.

Идёт отбор волонтёров среди студентов старших курсов вузов. Для многих из них, особенно тех, кто учится по экономическим и языковым специальностям, практика на ПМЭФ может стать первым шагом в будущей карьере.