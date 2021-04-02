Объявлены победители конкурса социальных проектов «Инносоциум»

Подведены итогов третьего сезона Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум». 15 студенческих команд из различных регионов России, отобранные в финал конкурса из более чем 600 заявок, представили свои проекты в формате питчинга – короткой презентации и ответов на вопросы жюри.

Проекты-финалисты оценивались в трех категориях: «Активное долголетие», «Поддержка семьи и семейных ценностей» и «Женское лидерство».

- Проведение подобных конкурсов всегда является знаковым событием, поскольку позволяет познакомиться с авторами новых проектов, направленных на решение социальных задач, – сказала председатель жюри, заместитель Председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова в приветственном слове. – Сегодня проектная деятельность вышла на первый план как форма самореализации и возможность продемонстрировать свои проекты. В новых непростых условиях очень важно дать социальным проектам возможность состояться. Поэтому нам, Совету Федерации, очень приятно участвовать соорганизатором этого значимого конкурса.

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина подчеркнула, что Министерство науки и Министр лично отдают большое значение социальной, так называемой третьей миссии университета:

- В Год науки и технологий мы видим, что ключевые достижения наших ученых, будь то разработка вакцины или запуск нейтринного телескопа, происходят в коллективах, где средний возраст участников составляет от 30 до 35 лет. Мы не просто нуждаемся в молодых смелых прорывных проектах – мы делаем на них ставку.

Елена Маринина, директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум, который является организатором конкурса, поблагодарила членов жюри и пообещала оказывать поддержку всем проектам, прошедшим в финал.

- Наш конкурс возник с целью формирования социальной ответственности у студентов. За три года с начала его проведения мы увидели, как молодежные проекты в сфере социальной коммуникации становятся очень важным трендом для формирования новой дружелюбной среды и общественного сознания, – прокомментировала Елена Маринина.

В номинации «Активное долголетие» победу одержал проект «Серебряный экскурсовод», направленный на вовлечение людей старшего поколения в музейную работу, чтобы сделать их жизнь насыщеннее и ярче. Автор проекта – Анжелика Логинова из Северо-Двинска, студентка Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова.

Лучшим в номинации «Поддержка семьи и семейных ценностей» был признан образовательный курс по созданию адаптивной одежды «PEOPLE». Для разработки коллекций планируется привлекать специалистов «особой» моды, а в качестве моделей приглашать людей с ограниченными возможностями здоровья. Инициативу предложила Полина Солодова из Уральского института управления, филиала РАНХиГС при Президенте РФ (Екатеринбург).

Победителем в номинации «Женское лидерство» стал проект Полины Гуляевой из Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (Москва). Сервис GIRLS' RND помогает девушкам до 30 лет получить навыки молодежного технологичного предпринимательства и коммерциализации научных исследований и инноваций.

Все победители получат гранты в размере 300 тыс. рублей на реализацию своих проектов и возможность побывать на главном деловом событии 2021 года – Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 2–5 июня. Финалисты получат благодарственные грамоты и смогут рассчитывать на консультационную и информационную поддержку от организаторов и партнеров конкурса. Также им будут вручены книги от книжного партнера конкурса «Инносоциум», издательства «Альпина Паблишер».

С трансляцией мероприятия и всеми проектами-финалистами можно ознакомиться на YouTube-канале Фонда Росконгресс.

Фонд Инносоциум – социальная платформа Фонда Росконгресс – учрежден с целью создания условий для конструктивного диалога между бизнесом, властью и гражданским обществом. Приоритетные направления деятельности Фонда Инносоциум – развитие культуры, креативных индустрий, образования, инициатив молодежи, женского лидерства, социальных коммуникаций. Основные задачи Фонда – практическая поддержка приоритетных направлений социального развития, формирование и продвижение социальной тематики на коммуникационных площадках Фонда Росконгресс, реализация благотворительных инициатив, повышение эффективности НКО и КСО, развитие международного сотрудничества в рамках повестки устойчивого развития.