Тарковский, Говорухин, Кокшенов: Кто из актеров и режиссеров работали геологами

Профессия геолога овеяна романтикой и была очень популярна в 60-е годы в СССР. Фото: Shutterstock

Этот праздник у нас в стране стали отмечать в 1966-м году в первое воскресенье апреля, когда начинается подготовка к летним работам и сборами в экспедиции.

Мы вспомнили известных актеров и режиссеров, которые были связаны с удивительной романтической профессией геолога.

Александр Белявский задолго до того, как воплотить на экране бандита Фокса из телефильма «Место встречи изменить нельзя», работал геологом. В его молодости это была модная, овеянная романтикой профессия.

Александр Беляев Фото: кадр из фильма.

В 10-м классе Белявский решил стать геологом-разведчиком и поступил в Московский институт цветных металлов и золота. После защиты диплома в 1955 году молодой специалист отправился на работу в Иркутск, в Восточно-Сибирское геологическое управление «Сосновгеология». «Приехал в пальтишке и в кепочке, а там 45 градусов мороза. Заработал гайморит на всю жизнь, - вспоминал позже, как это было, Александр Белявский. - Но никогда я не пожалел о тех годах. Это было счастливое время в моей жизни. Кстати, если бы не Иркутск, может быть, я сейчас бы продолжал работать геологом. Но там со мной произошло нечто чудесное. В этом самом управлении была самодеятельность. Они поставили спектакль «Горе от ума» и должны были играть его на сцене Иркутского областного драмтеатра. Но незадолго до премьеры исполнителя роли Молчалина отправили в командировку, и организаторы... позвали меня. Я совсем чуть-чуть прорепетировал и сыграл».

Вернувшись в Москву, Белявский продолжил работать в Институте НИТРИЗолото младшим научным сотрудником и еще участвовал в самодеятельных спектаклях. «Долгое время я совмещал работу с увлечением. Шутил тогда так: «У меня жена - геология, а любовница - сцена». Ну а когда желание стать актером стало абсолютно осознанным, подал заявление об уходе», - вспоминал актер. В 25 лет он поступил в Щукинское театральное училище.

Станислав Говорухин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Геологом поработал и режиссер культовой картины «Место встречи изменить нельзя» Станислав Говорухин. В 1958 году Станислав Сергеевич окончил геологический факультет Казанского университета и около года работал в Средне-Волжском геологоразведочном управлении. Но очень быстро понял: это не его призвание. И ушел в режиссеры.

Еще один знаменитый режиссер Андрей Тарковский тоже работал геологом. Почти год он отучился на арабском отделении Московского института востоковедения, но бросил его и ушел в ВНИИ цветных металлов и золота, где стал работать геологом. В мае 1953 года Тарковский устроился коллектором (сборщиком коллекций минералов и горных пород) в научно-исследовательскую экспедицию института Нигризолото в Туруханский район Красноярского края, где проработал почти год на реке Курейке, пройдя пешком по тайге сотни километров. Свой альбом зарисовок он сдал потом в архив Нигризолота. Как позже вспоминал Тарковский: «В своё время я пережил очень трудный момент. Я попал в дурную компанию, будучи молодым. Мать меня спасла очень странным образом — она устроила меня в геологическую партию. Я работал там коллектором, почти рабочим, в тайге, в Сибири. И это осталось самым лучшим воспоминанием в моей жизни. Мне было тогда 20 лет… Всё это укрепило меня в решении стать кинорежиссёром».

Андрей Тарковский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По возвращении из экспедиции в 1954 году Тарковский подал документы во ВГИК и был принят на режиссёрское отделение в мастерскую Михаила Ромма. «Выбор этот был скорее случайным, чем осознанным», — признался он позднее. Просто его отец, поэт Арсений Александрович Тарковский, позвонил Ромму: «Миша, мой сын выдумал, что хочет работать в кино. Я очень тебя прошу прими его, может он образумится». Андрей Тарковский не только образумился, но и стал прославленным на весь мир кинорежиссером.

Михаил Кокшенов Фото: кадр из фильма.

Известный актер Михаил Кокшенов родился в Москве, но детство провел на Дальнем Востоке, где его отец трудился горным инженером. После армии будущий актер решил пойти по стопам отца и поступил в Московский индустриальный техникум на геологоразведчика. Получил диплом и отправился работать инженером на «Главнефтерудпром». Как вспоминал позже Кокшенов, после техникума он устроился в геологическую контору на Кузнецком мосту, ездил в экспедиции по стране, но в основном сидел, как сейчас бы сказали, в офисе. «Я целый год сидел в огромной комнате, в которой от двери до окна в рядок стояли столы. «Меня как и. о. инженера посадили у самой двери, где не было ни света, ни перспективы, — рассказывал актер. — А начальник, понятно, сидел у окна. Каждое утро, видя унылую вереницу столов, я понимал, что дойду до окна нескоро. Я решил: надо что-то менять...»

И пошел за компанию с другом, кстати, тоже техником-геологом, поступать в «Щуку». Друг, подбивший Кокшенова поступать в театральный, мимо этого вуза пролетел, а Кокшенов прошел конкурс и стал знаменитым артистом.