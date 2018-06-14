Умер Станислав Говорухин. «Он боролся до конца с болезнью, но она его победила»

СЕГОДНЯ 11:01 2018-06-14T11:37:16+03:00

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На 83-м году жизни умер Станислав Говорухин - известный советский и российский актер и кинорежиссер. О его смерти рассказал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Режиссер скончался в четверг, 14 июня, в 10:37 в санатории "Барвиха". Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь.

"Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", - сказал председатель Госдумы.

После этого депутаты почтили память актера минутой молчания, передает ТАСС.

Кадр из фильма "Асса"

Член Совета Федерации Алексей Пушков выразил соболезнования родным и близким режиссера:

"Скончался Станислав Говорухин. Это очень трудно принять. Казалось, он всегда будет среди нас - со своей неизменной трубкой, со своим спокойным, пристальным, вдумчивым взглядом. Глубокие соболезнования родным и близким. Мы будем всегда помнить о нем", - говорится в сообщении.

Станислав Говорухин в гостях в "Комсомольской правде"Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Напомним, накануне в СМИ уже появлялись преждевременные сообщения о смерти известного кинорежиссера. «КП» удалось тогда поговорить с его женой, Галиной Борисовной Говорухиной, которая ни на шаг не отходит от мужа. Она заверила, что Станислав Сергеевич чувствует себя хорошо и даже находила в себе силы шутить. Но, к глубочайшему сожалению, слухи оказались пророческими. Станислава Говорухина не стало.

Станислав Говорухин родился в 1936 году. В 1958 он окончил геологический факультет, но, поработав немного, понял, что ошибся в выборе профессии. Тогда он пошел на телевидение, где работал журналистом, , а спустя два года поступил на режиссерский факультет во ВГИК. Фильм по его сценарию «Пираты XX века» - чемпион советского проката (за год его посмотрели 100 миллионов зрителей).

С 1993 года он являлся депутатом Государственной думы и главой комитета по культуре. В 2012 году именно он возглавил предвыборный штаб Владимира Путина в качестве члена "Единой России", а в 2013 году стал еще и сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта.

Шесть лучших фильмов

Вертикаль (1967)

Место встречи изменить нельзя (1979)

Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна (1981)

В поисках капитана Гранта (1985)

Десять негритят (1987)

Ворошиловский стрелок (1999)

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