2020-06-05T13:47:43+03:00
Общество

Умер Михаил Кокшенов, народный артист России

Актёр Михаил Кокшенов умер на 83-м году жизни
Ася КУЗНЕЦОВА
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Актёр долго лечился в реабилитационном центре Подмосковья. Фото ТАСС/ Сергей ФадеичевАктёр долго лечился в реабилитационном центре Подмосковья. Фото ТАСС/ Сергей Фадеичев
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Михаил Кокшенов умер на 83-м году жизни. Актёр долго лечился в реабилитационном центре Подмосковья.

О его смерти сообщила поэтесса Любовь Воропаева.

- Умер Миша Кокшенов. Светлая память!, - написала Воропаева в своём Instagram.

В октябре 2017 года Кокшенов перенёс инсульт. Тогда актёру стало плохо на улице, и прохожие вызвали скорую помощь.

Михаил Кокшенов сыграл в фильмах "Аферисты", "Из жизни Фёдора Кузькина", "Ширли-Мырли", "Самая обаятельная и привлекательная", "Маленькие трагедии" и многих других. Всего в карьере артиста насчитывает 136 кинолент. Он также был режиссёром 15 проектов, продюсером и сценаристом.

Михаил Кокшенов родился в 1936 году. В 1957 году он окончил Московский индустриальный техникум, а позже работал инженером.

Театральное училище имени Б. В. Щукина Кокшенов закончил в 1963 году, и стал актёром Академического театра имени Владимира Маяковского.

В 2002 году Кокшенов награждён званием Народного артиста России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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