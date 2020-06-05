Умер Михаил Кокшенов, народный артист России

Михаил Кокшенов умер на 83-м году жизни. Актёр долго лечился в реабилитационном центре Подмосковья.

О его смерти сообщила поэтесса Любовь Воропаева.

- Умер Миша Кокшенов. Светлая память!, - написала Воропаева в своём Instagram.

В октябре 2017 года Кокшенов перенёс инсульт. Тогда актёру стало плохо на улице, и прохожие вызвали скорую помощь.

Михаил Кокшенов сыграл в фильмах "Аферисты", "Из жизни Фёдора Кузькина", "Ширли-Мырли", "Самая обаятельная и привлекательная", "Маленькие трагедии" и многих других. Всего в карьере артиста насчитывает 136 кинолент. Он также был режиссёром 15 проектов, продюсером и сценаристом.

Михаил Кокшенов родился в 1936 году. В 1957 году он окончил Московский индустриальный техникум, а позже работал инженером.

Театральное училище имени Б. В. Щукина Кокшенов закончил в 1963 году, и стал актёром Академического театра имени Владимира Маяковского.

В 2002 году Кокшенов награждён званием Народного артиста России.