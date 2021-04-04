Износ коммунальных сетей в некоторых регионах России достигает 60-70%. Фото: Олег УКЛАДОВ

У кого какие весенние новости. В одном из уральских городков из-за коммунального потопа припаркованные на стоянке автомобили по самые двери вмерзли в лед. Их владельцы теперь с особым нетерпением ждут очередного потепления. А в Нижегородской области 20-летняя жительница провалилась в яму с кипятком. Прорвало трубу с горячей водой, она размыла грунт, и асфальт обвалился прямо под ногами у девушки. Бедолагу, по счастью, успели вовремя спасти прохожие — выловили и вызвали скорую.

На этом фоне вести про то, что из-за «старых ржавых труб 70-х годов» в одном регионе без воды остались сто домов, а в другом — три населенных пункта и районная больница, кажутся скучной банальщиной. Жить в России и так достаточно весело, а особенности российского ЖКХ делают эту жизнь еще более насыщенной, неожиданной и разнообразной.

Но периодически возникают вопросы. Только за последние 15 лет, с 2005 по 2020 год, услуги ЖКХ подорожали в целом где-то на 190%. Этого мало, чтобы наконец починить трубы?

СКОЛЬКО В РОССИИ АВАРИЙНЫХ СЕТЕЙ

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, износ коммунальных сетей в некоторых регионах достигает 60-70%. Исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева называет еще более катастрофическую цифру — до 80%, особенно в небольших населенных пунктах.

- Во многих регионах мы продолжаем пользоваться советским наследием, - рассказала она «КП». - Кроме большой степени износа, это влечет еще одну проблему. Инфраструктура тех времен создавалась без учета энергоэффективности и экономии ресурсов. У нас, к сожалению, километры труб, которые просто плохо изолированы.

Да-да, где проходит по двору та труба, по которой подают тепло в нашу девятиэтажку, в конце марта было особенно хорошо заметно. Это полоска, где уже начала зеленеть трава, а через недельку, наверное, зажелтеет мать-и-мачеха - хотя по обе стороны еще не дотаял снег. И это тот случай, когда ранняя зелень не радует. Потому что парник на улице мы из года в год оплачиваем через растущие тарифы на отопление. А еще что-то периодически течет в подвале, из-за чего до самого снега у нас в квартире рой комаров. И что, подозреваю, тоже включено в плату через какие-нибудь завышенные нормативы.

-Не заменив эту трубу, из которой течет все, мы не сможем привести услуги ЖКХ к нормальной стоимости, - рассказывал недавно в программе «Познер» на Первом канале Марат Хуснуллин.

Сложно поспорить. Только возникает ощущение дежавю. Ведь сколько лет уже примерно такое же рассказывают...

Водоканалы и теплосети в российских городах стали передавать в концессии. Фото: Олег УКЛАДОВ

ВСЕМ СТОЯТЬ, ЭТО ОГРАБЛЕНИЕ

Вообще-то нам с самых первых постсоветских лет объясняли: ЖКХ надо переводить на рыночные рельсы, чтобы отрасль модернизировать и старые текущие трубы победить.

В платежках в 90-е и начале 2000-х рыночные рельсы все заметили. Например, в 2005-м рост тарифов на услуги ЖКХ составил более 30%, в 2006-м — почти 25%, в 2009-м — около 20%… А что с трубами? Нашла тут свой старый материал с форума работников ЖКХ в 2011 году. Там тоже говорили об износе сетей в среднем в 60% (какая-то вечная цифра). А еще о том, что за 2009-2010 из одного только Центрального федерального округа 25 млрд рублей, которые должны были пойти на поправку дел в коммунальном хозяйстве, почему-то улетучились на Кипр и в прочее офшорное заграничье.

К 2014 году власти признали, что реформы в ЖКХ идут все-таки в странном направлении, которое в народе иначе как «коммунальным грабежом» не называют. Было принято решение регулировать тарифы, устанавливая предельные индексы их повышения (это те проценты подорожания коммуналки, про которые мы слышим каждый год накануне 1 июля). Для управляющих компаний, которые обслуживают дома, ввели обязательное лицензирование. Чуть позже жильцам разрешили переходить на прямые договора с водоканалами, теплосетями и прочими. Это когда платежи за коммуналку собирает не управляющая компания, а они напрямую переводятся поставщикам воды, тепла и т. п. (предполагалось, что при такой схеме меньше денег будет попадать на Кипр).

Сами же водоканалы и теплосети стали передавать в концессии. Тут суть в том, что трубы остаются в государственной собственности, но чинит и меняет их инвестор за счет своих частных средств и государственных субсидий, за что и доход с этих труб тоже забирает себе.

Но счастье в коммунальной сфере так и не наступило…

Аварийные ситуации на теплосетях зимой, увы, не редкость. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

КОММУНАЛЬНЫЙ ТРИШКИН КАФТАН

По сведениям Минстроя, по стране ежегодно меняется порядка 2% труб систем водоснабжения и теплоснабжения с высокой степенью износа. А надо - не менее 5%. Так было в последние годы до пандемии. С ней ситуация еще ухудшилась, поскольку упала собираемость платежей (не столько за счет забивших на них граждан, сколько из-за финансовых сложностей у организаций — с них-то деньги за ЖКХ тоже идут).

-Коммунальная сфера привлекательна для инвесторов в крупных городах, где большое количество потребителей, - объясняет Светлана Разворотнева. - Особая головная боль - сфера водоснабжения, где тарифы низкие, а износ велик. Ассоциация водоканалов как-то подсчитала, что для того, чтобы окупить инвестиции в водоканал города Щекино Тульской области, придется ждать 150 лет. А сколько у нас таких мелких городов и поселков...

-Инфраструктура ЖКХ в упадочном состоянии, для ее модернизации нужны большие вложения за короткое время. Поэтому часто выбор делают в пользу точечного ремонта, а не полноценной реконструкции. Но это только оттягивает момент, когда трубы приходят в полную непригодность, - Эльвира Кунакова, юрист компании P&P Unity, которая занимается сопровождением проектов государственно- частного партнерства (те самые концессии), рассказывает, как выглядит ситуация с другой стороны барьера. - Есть и совсем специфические сложности. Многие коммунальные объекты не поставлены на кадастровый учет, не зарегистрированы. Для инвесторов это дополнительные сложности и расходы.

Иными словами, та же проблема, что и со строительством жилья. Всем хочется инвестировать в Москву и еще в несколько мегаполисов. А на остальной территории страны… некому даже оформить по действующему законодательству водопроводы.

По стране ежегодно меняется порядка 2% труб систем водоснабжения и теплоснабжения с высокой степенью износа. А надо - не менее 5%. Фото: Евгения ГУСЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

Что собираются делать власти

Такие предложения по обновлению инфраструктуры были озвучены на совещании у Президента 31 марта.

- Использовать инфраструктурные облигации (их смысл в том, что они выпускаются под конкретный объект, который требует больших вложений, но через какое-то время гарантированно будет приносить пусть небольшой, но доход).

-Предоставлять регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке до 3% на срок до 15 и более лет.

-Расширить программу Фонда ЖКХ по модернизации коммунальной инфраструктуры (несколько лет назад уже выделялись средства, в частности, на проекты в малых городах, но эти деньги почти закончились).

МНЕНИЯ

Что предлагают эксперты

Светлана Разворотнева, исполнительный директор «ЖКХ Контроль»:

- Проблему модернизации коммунальной инфраструктуры не решить за счет денег граждан. Но и лишь за счет бюджета эту проблему не решить — нужны триллионы. Государство, однако, может не только выделять деньги на проекты, но и создавать благоприятные условия для инвесторов. Особенно там, где работать никому не хочется. Это могут быть, например, государственные гарантии, субсидирование процентной ставки. И это должны быть гибкие инструменты, с разными условиями для мегаполиса и небольшого городка в Тульской области.

СПРАВКА «КП»

По данным Минстроя, большая часть коммунальных аварий приходится на прорывы водопроводных сетей. С сентября 2020 года по середину января 2021 года 53,4% всех происшествий зафиксированы на объектах водоснабжения и водоотведения (канализация).

НАГЛЯДНО

Так росла плата за ЖКХ в разные годы (декабрь к декабрю предыдущего года):

2000 - 42,6%

2005 - 32,7%

2010 - 13%

2015 - 10,1%

2020 - 3,6%

(По данным Росстата)

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