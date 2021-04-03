Почему российский способ борьбы с пандемией оказался самым удачным для экономики

По мнению Bloomberg, российская экономика выходит из коронавирусной рецессии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская экономика успешно восстанавливается после коронавирусной рецессии. Проседание в 2020 году было «удивительно небольшим», в сравнении со многими другими странами — из-за более мягкого варианта ограничений. А поскольку власти России решили не вводить повторно жесткий карантин, процессы восстановления ускорились. Такие оценки озвучило международное агентство Bloomberg.

По словам эксперта Скотта Джонсона, которого цитирует агентство, ВВП России может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу 2021 года. Этому способствуют успехи России в вакцинации и подросшие цены на нефть. Хотя и появились проблемы с инфляцией, вызванные мировым ростом цен на продовольствие и ослаблением рубля.

Этому способствуют успехи России в вакцинации и подросшие цены на нефть. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Падение российского ВВП в 2020 году совсем немаленькое – свыше трех процентов. Другое дело, что в развитых странах, в той же Европе, это падение еще выше. В Испании, например, около десяти процентов. По еврозоне - минус пять, - прокомментировал на Радио «КП» (97,2FM) оценки зарубежных коллег директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. - Все познается в сравнении. У нас, действительно, достаточно большая по прошлому году смертность. Но в Германии, например, на октябрь также пришелся огромный скачок смертности. По факту те, кто закрывает свою экономику, и людей не сберегли, и понесли большие экономические потери. Сейчас у нас идет падение смертности. И экономика чувствует себя более-менее нормально. Более того, есть заметный экономический рост в конце 2020 – в 2021 году. Понятно, что это эффект низкой базы, но тем не менее восстановительный рост налицо. При этом у нас нет социальной напряженности, связанной с остановкой экономики. Большинство россиян были против того, чтобы закрывать экономику, несмотря на риски. И этот выбор был принят правительством.

- Как относиться к прогнозам, что уже к четвертому кварталу, то есть к концу года, наша экономика вернется к докризисным темпам развития?

- У нас точно такие же прогнозы в Финансовом университете. Я думаю, в этом году мы можем увидеть рост ВВП до 4-4,5% по сравнению с прошлым годом. И тот рост, который мы получим, перекроет провал прошлого года. И за два года в сумме будет не очень большой, но все же рост экономики.