Анекдоты: Население, стиравшее пакеты, трудно убедить в том, что маска - одноразовая

С ростом популярности интернет-платежей мы потеряли самое главное - кайф найти тысячную купюру в весенней куртке.
* * *
- Алло! Привет, любимая, чем занимаешься?
- Лежу на диване.
С придыханием и шепотом:
- А что на тебе сейчас, киска моя?
- Тарелка с пельменями.
* * *
- У вас средство для выращивания волос есть?
- Есть!
- Хорошее?
- Очень! Вон видите за кассой человека с усами? Это моя жена. Она просто пыталась пробку с пузырька зубами открутить.
* * *
Мудрость - это когда ты делаешь в жизни только то, что действительно жизненно необходимо.
Правда, некоторые называют это ленью.
* * *
Как трудно одной воспитывать сына, которого родила тебе свекровь!
* * *
Приходят к мужику гости. Тот им дверь открывает, и вдруг тут же в открытую дверь выскакивает кот. Пулей летит на чердак, потом в подвал, потом в гараж, потом на крышу, потом к помойке...
Гости смотрят, ничего не понимают.
Хозяин (печально):
- Да это я его кастрировал сегодня.
- И что?
- Ну вот бегает, свидания отменяет...
* * *
Кнопка «Очистить историю» в интернет-браузерах спасла больше семей, чем семейные психологи.
* * *
- Дорогой, а если бы я ушла к другому в обмен на миллион долларов, ты бы согласился?
- Ну если можно платить в рассрочку, то да, конечно!
* * *
Стюардессам очень легко - все мужчины уже отсортированы по классам.
* * *
- А я когда был маленьким, уже тогда был очень умным! В 8 месяцев я уже умел ходить!
- И ты называешь это умным? Я, например, до четырех лет давал себя только на руках носить!
* * *
Новый русский глагол - байденуться, т. е. споткнуться три раза и после третьего раза еще и упасть.
* * *
- Любимая, я решил, что больше никогда не буду с тобой ругаться.
- Ой, вы видели? Он решил! А у меня спросил?
* * *
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.