Анекдоты: Население, стиравшее пакеты, трудно убедить в том, что маска - одноразовая

С ростом популярности интернет-платежей мы потеряли самое главное - кайф найти тысячную купюру в весенней куртке.

* * *

- Алло! Привет, любимая, чем занимаешься?

- Лежу на диване.

С придыханием и шепотом:

- А что на тебе сейчас, киска моя?

- Тарелка с пельменями.

* * *

- У вас средство для выращивания волос есть?

- Есть!

- Хорошее?

- Очень! Вон видите за кассой человека с усами? Это моя жена. Она просто пыталась пробку с пузырька зубами открутить.

* * *

Мудрость - это когда ты делаешь в жизни только то, что действительно жизненно необходимо.

Правда, некоторые называют это ленью.

* * *

Как трудно одной воспитывать сына, которого родила тебе свекровь!

* * *

Приходят к мужику гости. Тот им дверь открывает, и вдруг тут же в открытую дверь выскакивает кот. Пулей летит на чердак, потом в подвал, потом в гараж, потом на крышу, потом к помойке...

Гости смотрят, ничего не понимают.

Хозяин (печально):

- Да это я его кастрировал сегодня.

- И что?

- Ну вот бегает, свидания отменяет...

* * *

Кнопка «Очистить историю» в интернет-браузерах спасла больше семей, чем семейные психологи.

* * *

- Дорогой, а если бы я ушла к другому в обмен на миллион долларов, ты бы согласился?

- Ну если можно платить в рассрочку, то да, конечно!

* * *

Стюардессам очень легко - все мужчины уже отсортированы по классам.

* * *

- А я когда был маленьким, уже тогда был очень умным! В 8 месяцев я уже умел ходить!

- И ты называешь это умным? Я, например, до четырех лет давал себя только на руках носить!

* * *

Новый русский глагол - байденуться, т. е. споткнуться три раза и после третьего раза еще и упасть.

* * *

- Любимая, я решил, что больше никогда не буду с тобой ругаться.

- Ой, вы видели? Он решил! А у меня спросил?

* * *

Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.