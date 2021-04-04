Книга о Юрии Гагарине способна удивить искушенного в космической теме читателя

Но книга «Юрий Гагарин. Как это было. Первый человек в космосе» удивит даже самого искушенного в космической теме читателя. В ней собраны интервью Юрия Гагарина, а также многих других личностей, причастных к первому полету, свидетельства друзей, однокашников, соседей и простых людей, которым удавалось встретиться с героем. Для каждого эти встречи были, без преувеличения, ярким событием.

Многие выделяли Гагарина — улыбчивый, веселый, обаятельный. Он был еще и прекрасным спортсменом. Бегал ежедневные кроссы, отлично играл в баскетбол и волейбол. За скорость и сноровку коллеги по спортзалу называли его «Юрком» и «чертенком из табакерки».

Из книги можно узнать немало других любопытных фактов, часть из которых долгое время хранили в секрете. Например, было запрещено говорить и писать о том, что у Гагарина во время полета случилось не менее 9 чрезвычайных ситуаций!

Кстати, свое коронное слово «Поехали!» космонавт позаимствовал у летчика-испытателя Марка Галлая. Тот занимался с Гагариным на тренажерах и каждый раз прежде, чем нажать на кнопку «Пуск» спрашивал:

- К полету готов? Ну, тогда - поехали!

В 1961-м это слово услышал весь мир!

После полета Юрий Алексеевич больше всего боялся упасть в Волгу. Точку приземления космонавта №1 сразу засекретили, а монумент в честь события поставили в другом месте. Все потому, что Гагарин несколько отклонился от расчетной траектории и оказался… в секретном ракетном дивизионе.

Есть немало и бытовых подробностей о жизни космонавта. Что ему вручили за полет? В каких условиях жила его семья? На каких машинах ездил Юрий Алексеевич? Кроме двух автомобилей «Волга» у космонавта имелось роскошное спортивное купе Matra-Bonnet Jet VS, подаренный ему во Франции.

В книге также приведены версии крушения самолета УТИ МиГ-15, в котором погибли Юрий Гагарин и Владимир Серегин.

Юбилейная книга получилась особенной: очень теплой, доброй и глубокой. Это живая история, которая, бесспорно, будет интересна и взрослым, и подросткам, которые только приступают к глубокому изучению космической темы.

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