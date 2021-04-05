В месяц распространения информации об аутизме ВКонтакте присоединяется к акции #ЗаПравоНаСчастье

В месяц распространения информации об аутизме ВКонтакте присоединяется к акции #ЗаПравоНаСчастье, которую организует бренд детского питания «Агуша». С сегодняшнего дня пользователям ВКонтакте доступен бесплатный подарок с символикой акции — его можно отправить одному другу. За каждую отправку подарка бренд «Агуша» перечислит 10 рублей в фонд «Обнажённые сердца», который оказывает помощь детям с аутизмом и другими особенностями развития.

Анна Кучеренко, старший менеджер торговой марки «Агуша»:

«Уже третий год „Агуша“ не только помогает детям с особенностями развития расти счастливыми, поддерживая программы фонда „Обнажённые сердца“, но и развивает свою целевую аудиторию — и постепенно мамы меняют своё отношение к проблематике людей с особенностями. В этом году мы расширяем целевую аудиторию программы, трансформируя её в настоящее движение #ЗаПравоНаСчастье. Приглашаем к участию каждого пользователя, разделяющего наши ценности и миссию, — неважно, является ли он нашим потребителем или нет».

В месяц распространения информации об аутизме ВКонтакте поддержит и другие благотворительные инициативы. Так, в сообществе фонда «Обнажённые сердца» будет размещён специальный ролик — монолог молодого человека с аутизмом, который работает актёром и моделью. На протяжении всего месяца в сообществе фонда «Антон тут рядом» будут публиковаться истории его подопечных, а в конце апреля будет объявлен конкурс цитат людей с аутизмом — проголосовать смогут все пользователи ВКонтакте. Победивший автор получит призы с фирменной символикой VK.

ВКонтакте регулярно поддерживает благотворительные организации и проводит социально значимые акции. Так, например, к акции «Час Земли» Клипы ВКонтакте и WWF России представили интерактивный мини-сериал «Экологика», призывающий задуматься об осознанном потреблении. 8 марта пользователи могли принять участие в акции поддержки пострадавших от насилия, а в новогодний период ВКонтакте перечислила благотворительным фондам выручку от покупок специального подарка — бычка Бориса. Ежегодно 2 апреля купол Дома Зингера, где расположена штаб-квартира VK, подсвечивается синим цветом в знак поддержки людей с аутизмом и их близких.