Почему детей с синдромом Дауна «прогнали» из Измайлова

Жители района Измайлово не дали переоборудовать дворовую спортивную площадку для детей с синдромом Дауна. Фото: Александр БОЙКО

Людям с хорошими лицами снова попался не тот народ: жители района Измайлово не дали переоборудовать дворовую спортивную площадку для детей с синдромом Дауна. Измайловцы проявили завидную гражданскую активность: выходили на митинги, объясняли депутатам, что не хотят под окнами шумных мероприятий (все помнят колясочный забег с участием Эвелины Бледанс?), не верят, что с вселением инвалидов в переполненном машинами дворе останутся парковочные места, и, главное, боятся, что власти обманут и под шумок воткнут на пятачке многоэтажку. Ни слова против особенных детей, только борьба за свои права.

Блогер Илья Варламов в ответ предложил «сделать для жителей платную парковочку прямо во дворе, а то они потеряли берега и думают, что земля, которую они тупо захватили (муниципальная земля, на которой расположены парковка и площадка. - Ред.) принадлежит им».

Читатели поддержали: «Подлецы. Нравственные уроды. Понятно, кто написал миллионы доносов».

То есть следите за руками! Когда екатеринбуржцы вышли против постройки в центральном сквере православного храма - они были молодцы и «Мы здесь власть!», а когда москвичи возразили против захвата такого же муниципального объекта такой же общественной организацией, то стали «фу, фашисты, инвалидов обижают».

А ведь я не вижу между этими ситуациями разницы. Никакой.

Было общее, городское. Пришли некие персонажи (причем персонажи строго положительные: возлюбившие врагов своих православные и родители солнечных детишек с лишней хромосомой) - и захотели это общее взять себе.

Мне скажут: церковь забирала парк у хипстеров навсегда, а дауны (простите мне это устоявшееся название) - только на два часа в день, остальное время площадкой по-прежнему могли пользоваться дворовые ребята.

Вот интересно, как жить во дворе, площадка в котором работает по расписанию? Ребенок хочет в песочницу, а она - оп! - закрыта на спецобслуживание.

А в дни спортивных соревнований и праздников закрыта будет всегда (еще раз вспоминаем Бледанс с коляской)...

И непонятно, почему людей лишили, по какому праву? Раньше-то все играли 24 часа?

Жители района десятки раз написали в соцсетях: «Пусть детки с особенностями приходят и играют с нами в любое время, мы никого не прогоняем - но и нас сгонять не надо!»

Это, между прочим, то, что предлагала церковь в Екатеринбурге: пусть хипстеры продолжают гулять по церковному парку, любуются цветниками, прогонять не станем...

Полное совпадение ситуаций.

Побывав в Екатеринбурге на столкновениях «сквер - храм», я дала олигархам, двигавшим строительство, публичный совет: не брать под стройку никакое общее пространство - город живет кучно, и в центре на каждом клочке будут конфликты и смертельные обиды. Землю надо просто... купить.

Олигархи вняли, один из спонсоров отдал под будущий храм давно выкупленный участок в двух шагах от скандального сквера.

Теперь ровно этот совет я хочу дать фонду «Даунсайд Ап», пытавшемуся убедить людей «ужать» своих детей ради чужих.

Зачем баламутить общественное мнение? В столице сотни (тысячи?) коммерческих и муниципальных стадионов, время на которых можно просто... арендовать.

Дорого?

Значит, чиновники, которые отвечают за соцполитику, могут договориться о разумной цене, скидке для инвалидов. Социальная ответственность вменена бизнесу в обязанность, он получает за нее другие бонусы...

А потому что капитализм, коммерция. Все вопросы следует решать только через деньги, а не через отъем ресурса.

Наивно полагать, что обыватели, и так считающие себя обделенными (каждый клочок в городе застраивается, цены растут, парковок не хватает), согласятся быть добрыми бесплатно.