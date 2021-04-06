Анекдоты: В двухнедельном коронавирусном локдауне самые тяжелые первые полгода

В будни ты поднимаешь ребенка в садик, а в выходные он мстит тебе за это...
* * *
- Запомни, Василий, жизнь - это не семга, не осетрина и не красная икра. Жизнь - это килька в томате, максимум - хек.
- С кем это ты, Петрович, разговариваешь?
- Кота жизни учу.
* * *
Обезьяны живут в теплых странах, целыми днями ничего не делают, только жрут и размножаются. Труд из обезьяны сделал человека, и теперь человек размножается слабо, а работает целыми днями.
По-моему, обезьяны нас кинули…
* * *
У психиатра:
- Доктор, я всем просто так раздаю деньги, вот и вам хочу дать пару пачек!
- Наконец-то хоть один нормальный попался!
* * *
В Одессе:
- Яша, шо нового, как дела? Все маски шьешь?
- Ой-вей, маски уже прошлый век. Вакцину на кухне варим!
* * *
Не выкидывайте окурки с балкона. Людям в партере неприятно.
* * *
Тяжело делать бизнес самозанятому.
Бухгалтер - ты.
Уборщик - ты.
Продавец - ты.
Грузчик, который забухал и не вышел на работу, подставив всю компанию, тоже ты.
* * *
- У меня к тебе чувство.
- Какое?
- Собственного превосходства.
* * *
Мужчина скончался от неизвестного вируса, который побудил его сообщить жене, что она растолстела.
* * *
Почему жена у своей подруги может заночевать, а муж у своей - нет?
* * *
Услышав мои желания, рыбка сделала вид, что сдохла.
* * *
А ведь Росстат прав. На самом деле продукты не дорожают.
А то, что дешевеют рубли, - проблема уже совсем другого ведомства.
* * *
Вчера ночью 5 гопников хотели забрать у меня телефон. Теперь у меня 6 телефонов.
* * *
Утро после свадьбы, молодая жена звонит маме:
- Мам, моему не понравилась твоя фирменная каша, повтори-ка рецепт.
- Берешь крупу, отвариваешь...
- А! Отвариваешь…
* * *
Элли с Тотошкой всегда мечтали вернуться из Изумрудного города в Канзас, но Железного Дровосека почему-то тянуло в Магнитогорск.