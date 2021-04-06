Анекдоты: В двухнедельном коронавирусном локдауне самые тяжелые первые полгода

В будни ты поднимаешь ребенка в садик, а в выходные он мстит тебе за это...

* * *

- Запомни, Василий, жизнь - это не семга, не осетрина и не красная икра. Жизнь - это килька в томате, максимум - хек.

- С кем это ты, Петрович, разговариваешь?

- Кота жизни учу.

* * *

Обезьяны живут в теплых странах, целыми днями ничего не делают, только жрут и размножаются. Труд из обезьяны сделал человека, и теперь человек размножается слабо, а работает целыми днями.

По-моему, обезьяны нас кинули…

* * *

У психиатра:

- Доктор, я всем просто так раздаю деньги, вот и вам хочу дать пару пачек!

- Наконец-то хоть один нормальный попался!

* * *

В Одессе:

- Яша, шо нового, как дела? Все маски шьешь?

- Ой-вей, маски уже прошлый век. Вакцину на кухне варим!

* * *

Не выкидывайте окурки с балкона. Людям в партере неприятно.

* * *

Тяжело делать бизнес самозанятому.

Бухгалтер - ты.

Уборщик - ты.

Продавец - ты.

Грузчик, который забухал и не вышел на работу, подставив всю компанию, тоже ты.

* * *

- У меня к тебе чувство.

- Какое?

- Собственного превосходства.

* * *

Мужчина скончался от неизвестного вируса, который побудил его сообщить жене, что она растолстела.

* * *

Почему жена у своей подруги может заночевать, а муж у своей - нет?

* * *

Услышав мои желания, рыбка сделала вид, что сдохла.

* * *

А ведь Росстат прав. На самом деле продукты не дорожают.

А то, что дешевеют рубли, - проблема уже совсем другого ведомства.

* * *

Вчера ночью 5 гопников хотели забрать у меня телефон. Теперь у меня 6 телефонов.

* * *

Утро после свадьбы, молодая жена звонит маме:

- Мам, моему не понравилась твоя фирменная каша, повтори-ка рецепт.

- Берешь крупу, отвариваешь...

- А! Отвариваешь…

* * *

Элли с Тотошкой всегда мечтали вернуться из Изумрудного города в Канзас, но Железного Дровосека почему-то тянуло в Магнитогорск.