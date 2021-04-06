Геннадий Зюганов - об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов: Если одичали и потеряли совесть - пусть сидят!

Геннадий Зюганов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 5 апреля, Президент России Владимир Путин подписал Закон, по которому реабилитация нацизма и оскорбление ветеранов может караться лишением свободы на срок до пяти лет. (Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.)

- Геннадий Андреевич, - обсуждаем мы это событие с председателем КПРФ, - максимальный срок наказания - пять лет... Много это или мало?

- Понимаешь, люди, которые оскорбляют тех, кто дал им право жить на этой земле, на этой планете - они теряют всякий человеческий облик. Их надо наказывать строго, жестко и принципиально.

У меня в роду все воевали в Великую Отечественную. Старший брат отца лежит в Белоруссии - он участвовал в операции «Багратион» - освобождал от фашистов братскую республику. Моему отцу оторвало ногу под Севастополем. Следующий брат взорвался на тракторе у родного дома. Еще один брат дошёл до Берлина, был трижды контужен. Младший брат брал Кенигсберг - получил два тяжелейших ранения. Я всегда снимал перед ними шапку, и любая их просьба для меня была законом.

- Это - ваши дяди.

- Ну, у отца было восемь братьев и сестер, из них шесть - педагогов. Все воевали. Все служили. Все Родину защищали.

У меня на Орловщина - более 800 братских захоронений. Вся советская страна сражалась на Орловско-Курской дуге, ломая хребет фашистскому зверю.

Ко мне приезжали в гости, в Орёл, десятки тысяч людей - поклониться своим родственникам, близким.

Приезжали из Прибалтики, из других республик. Даже - представители эскадрилии «Нормандия -Неман».

Ни у кого не возникало такого, что можно сказать небрежное слово против тех, кто нам подарил мир и жизнь.

Понимаешь, я никогда не думал, что доживем до такого состояния одичания, что начнут обижать святых - тех, кто спас страну, спас мир и позволил нам жить на этой земле.

- Скажите, вот этот закон поможет избавиться от дикости?

- Ну, понимаешь, я в своё время силовые ведомства возглавлял, и как-то спросил одного милиционера - почему жестко надо наказывать злостное хулиганство? Он говорит - знаешь, чем отличается злостный хулиган? Для него нет ни авторитетов, ни седин стариков, ни власти. Поэтому, дескать, их надо наказывать.

Он оказался абсолютно прав.

Если для них нет никакого авторитета - значит, люди одичали до такой степени, что - пусть теперь перевоспитываются.

Если они не понимают слов - пусть сидят.

- Понятно.

- Я не злой человек, но для меня это... Когда вижу, как обижают...

Я восемь раз вносил в Думу Закон о детях войны - они недоедали, недосыпали, в полях, на заводах восстанавливали страну. Они заработали - ныне живущее поколение - лучшую жизнь, чем она у них есть. В деревне пенсия - семь - девять тысяч, в городе - 12 -15.

Ходил, упрашивал всех. Вносил! Не проходит... Нет!

- Спасибо, товарищ Генеральный секретарь!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие законы и поручения подписал Владимир Путин: доходы населения - поднять, за оскорбление ветерана - срок

"КП" рассказывает о важнейших законах и поручениях, которые Владимир Путин подписал 5 апреля 2021 года (подробности)