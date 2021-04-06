Принц Гарри и Меган Маркл измучили своих новых соседей

Принц Гарри и Меган Маркл приобрели дом в Монтесито летом прошлого года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Монетесито (невключенной территории поблизости города Санта-Барбара в Калифорнии) бьют тревогу по поводу появления новых соседей – за принцем Гарри и его супругой Меган Маркл журналисты устроили настоящую охоту, что нарушает привычный ритм жизни престижного района.

Монтесито, который некогда очень любили итальянские переселенцы из-за его схожести с их родиной, давно превратился в анклав знаменитостей.

Здесь живут Опра Уинфри, Кэролл Бернетт, семейство Кардашьян, Гвинет Пэлтроу, Роб Лоу… Кажется, известных соседей сбежавших из Британии членов королевской семьи перечислять можно бесконечно.

До приезда герцогов Сассекских звездные жители Монтесито спокойно совершали покупки в местных магазинах и обедали вне дома. Теперь же они искренне переживают за свою конфиденциальность – приезд принца Гарри и его супруги вызвал наплыв папарацци: охотники за снимками буквально оккупировали местность, над крышами домов несколько раз в день проносятся вертолеты, и кружат дроны.

Появилась информация, что голливудский актер Роб Лоу, утомленный беспокойным соседством, уже выставил на продажу свой дом в шаговой доступности от жилья Гарри и Меган. Что примечательно – особняк Лоу, купленный им за $45 миллионов, теперь продается ровно вдвое дешевле.

Герцоги Сассекские приобрели дом в Монтесито летом прошлого года.

Принца Гарри и Меган Маркл на улицах Монтесито еще не видели, настоящий ажиотаж вызвало недавнее появление герцогской четы в Лос-Анджелесе.