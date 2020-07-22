Тайны британского двора: Почему принц Гарри и Меган Маркл ушли из королевской семьи

В мире насчитывается более 30 правящих монарших семей, но самой обсуждаемой и скандальной остается британская.

Отказ принца Гарри и его жены Меган Маркл от звания членов королевской семьи породил множество слухов, а некоторых такое решение даже вдохновило на выпуск книги. Рассказать об истинных причинах переезда в США теперь уже просто Гарри и его супруги готовятся десятки журналистов и королевских биографов. Среди них знаменитая леди Колин Кэмпбелл.

Это псевдоним аристократки Джорджии Арианны Кэмпбелл. Славу ей принесли откровенные рассказы о несчастной жизни матери Гарри принцессы Дианы и ее любовных похождениях, опубликованные в 1992 году. Правда, тогда содержание книги назвали лживым, а автора фантазеркой.

В этот раз леди Кэмпбелл замахнулась на Меган Маркл и принца Гарри, посвятив им новую книгу. «КП» приводит порцию откровений о жизни герцога и герцогини Сассекских из книги «Меган и Гарри: реальная история».

РАЗВЕДЕНКА В БЕЛОМ ПЛАТЬЕ

Британское общество до сих пор с трудом переживает появление мулатки с американским паспортом Меган Маркл в рядах королевской семьи. Доподлинно неизвестно, как на самом деле относится к американке и сама королева. Поговаривают, что после знакомства с бывшим президентом США Бараком Обамой Елизавета II воспылала нежной любовью ко всем американцам и с радостью приняла Меган. Кроме того, на руку сыграл и тот факт, что Маркл - наполовину афроамериканка. Наконец-то британская королевская семья перестанет быть белой!

«Практически все приветствовали этот брак, в основном по расовым мотивам. Меган хорошо образованна, с флером утонченности, плюс она еще и с другим цветом кожи. Королева, известная своим остроумием, как-то сказала: «Мистеру Корбину (лидеру лейбористской партии Великобритании, выступающей за расовую толерантность. - Ред.) будет гораздо труднее избавиться от нас теперь, когда в семье появится Меган», - пишет леди Кэмпбелл.

Правда, без недопонимания, которое возникло между королевой и невестой принца Гарри перед свадьбой, не обошлось. «Говорили, что королева удивилась, что ее будущая невестка, побывав уже замужем и разведясь, выбрала девственно-белый цвет для свадебного платья вопреки всем принятым обычаям в королевских и аристократических кругах, где нельзя носить цвет светлее кремового», - не без иронии сообщает автор книги.

Принц Гарри и Меган Маркл в марте 2020 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но цвет платья был не единственным сюрпризом, который преподнесла королеве (и не только ей) Меган в день своей свадьбы. «По традиции, после того как пара подпишет положенный документ и выйдет к народу, невеста должна сделать реверанс королеве, а жених поклониться. Однако направлявшаяся к алтарю Маркл этого не сделала, что вызвало благородный ужас среди всех тех, кто был в тот день в часовне Св. Георгия Виндзорского замка».

НЕ ПРИНЯЛА БРИТАНСКИЙ СТИЛЬ

После свадьбы английская аристократия надеялась, что принц Гарри найдет в себе силы, чтобы заставить жену вести себя так, как это принято у него на родине. Но этого не случилось.

«Гарри всегда пользовался репутацией приветливого человека, пусть иногда вспыльчивого и эмоционального, потому что он часто принимал все близко к сердцу. Но теперь эта эмоциональность обернулась против него. Он начал играть роль альфа-самца, защищающего свою маленькую женщину, бесконечно повторяющего: «Что Меган хочет, то Меган и получает», - отмечает автор.

Своего первенца Арчи (на фото), которому в мае исполнился год, Меган в Лондон возить не хочет. К великому огорчению прабабушки Елизаветы.Фото: Instagram.com

При дворе стали поговаривать, что Маркл не сможет приспособиться к британскому стилю жизни: мол, она - порождение и исчадие Голливуда, избалованное и высокомерное. Например, Меган наотрез отказывалась присутствовать на традиционной королевской охоте и тем более участвовать в ней, заявляя, что не одобряет убийство беззащитных животных и выступает против огнестрельного оружия.

Но британцы принципов Меган не принимали. И из одного скандала молодая пара вечно попадала в другой. Принц Гарри и Меган Маркл в одиночку противостояли целому миру.

«На каждый шаг, который они делали правильно, четыре были неправильными. Для тех из нас, кто хотел, чтобы Меган осталась в Британии в качестве полноправного члена королевской семьи, это был трагический исход, который легко можно было бы предотвратить, если бы Гарри просветил свою жену, а не поддержал ее на пути, приведшем их в конечном счете к переезду из страны».

ЗАПАСНОЙ ПРИНЦ

Ради жены Гарри осмелился пойти на разрыв со старшим братом, принцем Уильямом. Перед самой свадьбой Уильям посмел посоветовать Гарри не спешить с женитьбой. Это привело Гарри в бешенство.

А затем отношения между ними ухудшились из-за жен, которые не смогли найти общий язык.

Кэмпбелл уверена, что Гарри столь опрометчиво доверил свою жизнь Меган Маркл по двум причинам. Первая - в отношении к нему его матери, принцессы Дианы. Вторая - статус запасного принца, ведь титул наследного если и перейдет к кому-то из внуков Елизаветы II, то только к Уильяму.

Отказ принца Гарри и его жены Меган Маркл от звания членов королевской семьи породил множество слухов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Даррен Макгрэди, шеф-повар Кенсингтонского дворца, вспоминал, как леди Ди говорила ему: «Ты заботься о наследнике, а я позабочусь о запасном». Диана открыто заявляла, что с Уильямом все и всегда будет в порядке. Гарри же был тем, кому она должна была дарить больше тепла и внимания. Диана говорила, что Гарри «такой же болван, как и я», а Уильям «такой же, как его отец». Это делало ее более снисходительной к Гарри».

«Гарри всегда будет зависим от сильной, доминирующей женщины, потому что он был маменькиным сынком. Мать так или иначе подготовила его к союзу именно с такой. Да, принцесса Диана была противоречивой личностью. Она могла быть теплой, доброй, естественной и любящей, но в одно мгновение могла превратиться в жестокую, холодную и мстительную особу, - пишет Кэмпбелл. - Меган демонстрирует многие черты характера Дианы. Как положительные, так и отрицательные. Диана в первые же дни после свадьбы изолировала Чарльза от всех его друзей, и Меган сумела стать для Гарри настолько привлекательной, что у него не было ни времени, ни энергии, ни желания тратить силы на кого-то или на что-то еще. Меган никогда не прощает и не забывает обид, реальных или воображаемых, что было одной из главных составляющих характера принцессы Дианы».