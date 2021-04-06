Илья Геркус об изменениях в «Краснодаре»: Мусаева не решились уволить зимой. Теперь клуб в идеологическом кризисе

После разгромного поражения главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев объявил об отставке. Фото: Андрей Шрамко/ТАСС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Футбольный клуб «Краснодар» ведет переговоры с кандидатами на пост главного тренера. После крупного домашнего поражения от «Ахмата» (0:5) о своей отставке объявил Мурад Мусаев, который возглавлял команду с лета 2018-го года. При Мусаеве «быки» дважды занимали третье место в чемпионате России и дебютировал в Лиге чемпионов. Но на данный момент команда занимает 10-е место в РПЛ, и последние неудачи связывали именно с главным тренером.

Российский спортивный менеджер и бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал корреспонденту «КП» почему Мусаев должен был уйти и какой тренер необходим владельцу клуба Сергею Галицкому, чтобы решать самые высокие задачи и развивать клуб.

Бывший президент ФК "Локомотив" Илья Геркус. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

— Отставлять Мусаева зимой, по-видимому, не решились по этическим соображениям. Все-таки при нем команда вышла в евровесну. Расставаться сейчас или, допустим, на пару туров раньше поздновато с точки зрения шансов борьбы за место в зоне еврокубков. С другой стороны, команда в тяжелом кризисе, прежде всего идеологическом. Признавать это последний год не хотели. Мы слышали одни и те же объяснения неудачам: много случайных травм, тяжёлый календарь. Сейчас очевидно, что дело не в них.

Теперь перед клубом стоят глобальные задачи, считает Геркус. И одним назначением нового главного тренера их не решить.

- Собрать сильных игроков и сильную команду оказалось не одно и тоже. Это сложная работа и в «Краснодаре» с ней не справились. Чтобы преуспеть, нужно тщательно поработать над спортивной идеологией и подкрепить ее системными решениями в спортивном блоке. Определить ответственность за результат и снабдить ответственных соответствующими полномочиями — ключевой вызов сегодняшнего «Краснодара». Это не так просто, как кажется. Команде, как и стадиону, требуется архитектор. Сможет Галицкий перестроить клуб — будет переход на новый уровень, — рассказал kp.ru Илья Геркус.

Ранее сообщалось, что основным кандидатом на пост главного тренера считается бывший наставник ЦСКА Виктор Гончаренко. За шесть туров до конца чемпионата «Краснодар» идёт на десятом месте, имея в активе 34 очка.