Мусаев и Рахимов - на выход!

Мусаев тренировал «Краснодар» три года... а Рахимов пробыл в «Уфе» меньше полугода.

«Краснодар» в 24-м туре чемпионата России сенсационно проиграл «Ахмату» (0:5), и свой пост покинул наставник «быков» Мурад Мусаев.

- Хочу извиниться перед нашими болельщиками, они не заслуживают такой игры, - сказал после матча тренер популярного клуба, который в этом сезоне играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Мусаев, после встречи с владельцем клуба Сергеем Галицким, сделал заявление.

- Сегодня был мой последний матч во главе «Краснодара». После игры я поговорил с руководством о своем уходе. Это уже второй разговор, первый был после «Спартака». Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия.

В то же время, после разгрома от «Динамо» (0:4), подал в отставку и главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов, что стало неожиданностью для руководства башкирской команды.

- Ситуация сложная. Будем искать тренера, пока кандидатур нет, готовить команду будет кто-то из помощников, - признался гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов, который сам зимой был уволен из московского «Спартака».

Сейчас эксперты обсуждают имя нового главного тренера «Краснодара» и называют экс-наставника ЦСКА Виктора Гончаренко, ушедшего «на дембель» несколько дней назад. Армейцев возглавил бывший игрок ЦСКА хорват Ивица Олич.

Таким образом, всего за несколько дней в клубах РПЛ сменилось уже три тренера. Известно, что в конце сезона уйдет и наставник «Спартака» Доменико Тедеско. Кто еще на выход?