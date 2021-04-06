Заболевшая коронавирусом Светлана Лобода получила премию «Жара», лежа в кровати, и дистанционно репетирует с детьми из шоу «Голос»

Как бы не оберегала себя украинская певица Светлана Лобода от вируса, избежать инфекции не удалось. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как бы не оберегала себя украинская певица Светлана Лобода от вируса, избежать инфекции не удалось. Несколько дней назад артистка написала, что слегла с коронавирусом.

- Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID 19 показал положительный результат, - призналась Лобода в инстаграме. -

К сожалению, вирус не щадит никого и, даже предпринимая беспрецедентные меры безопасности, я оказалась в числе заболевших. Я приняла единственно возможное решение в данной ситуации - перенести концерт на 24 апреля (выступление должно было пройти в Барвихе — Авт.).

Фото: Максим ЛИ

Обычно в преддверии важного концерта такие новости выглядят...скажем так, подозрительно. С одной стороны, такими вещами не шутят. С другой, известны случаи, когда очень большие звезды эстрады инсценировали крайне серьезные проблемы, связанные со здоровьем (и даже рождением детей), чтобы избежать определенных репутационных потерь. Например, дурной славы об отмене концерта из-за непроданных билетов.

Подозревать в этом сверхуспешную Светлану Лободу было бы, наверно, глупо. Тем более, что певица регулярно выкладывает фото (нет, не тестов) из кровати — подтверждающие, что она болеет.

Фото: Максим ЛИ

И даже музыкальную премию «Жара» певице прислали на дом.

— Мне очень жаль, что мы не смогли показать номер, который так долго готовили для вас, но уверена, что впереди нас ждут самые яркие премьеры и незабываемые встречи, — извинилась в инстаграме Лобода перед посетителями церемонии.

Параллельно Светлана готовит детей к финалу шоу «Голос». Выпуски поединков, что сейчас идут в эфире Первого канала, были записаны заранее — кстати, их репетировали тоже удаленно. А теперь Лобода помогает подопечным подготовиться к самой главной битве, которая состоится через несколько недель (после поединков и утешительного тура) по зуму. Сразу после карантина артистка вернется в строй — как раз, когда вокальный проект войдет в фазу прямых эфиров.