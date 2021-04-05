«Ты тоже не без греха, ты тоже с другим!»: Ольга Бузова убежала с «Жары» после обвинений в измене Даве

Ольга Бузова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве прошла музыкальная премия «Жара Music Awards». Больше всего внимания было оказано Ольге Бузовой. И фанатов ее в «Крокус Сити Холл» собралось больше, чем у других артистов, и журналисты ее атаковали чаще других, и ведущие довели до истерики.

Началось все еще на красной дорожке, где журналисты задали Бузовой вопрос: «Почему вы до сих по не завели детей?» Ольга с трудом сдерживая слезы держалась: «Какие у вас не тактичные вопросы. Я могла бы уйти, но отвечу. Детей не заводят, они рождаются в любви. Конечно, я хочу детей. И они у меня еще будут». Потом Ольга рассказывала о том, как ей тяжело восстанавливаться после расставания с Давидом Манукяном – певица и телеведущая рассталась с поющим блогером почти три месяца назад. По слухам, которые ходили до 4 апреля – из-за его измены. Оля сразу же с головой ушла в работу и заботы о ремонте квартиры, поэтому времени свободного нет. Бузова явилась на музыкальную премию в роскошном платье от модельера Анастасии Задориной, с кружевом ручной работы. Многие даже окрестили его «свадебным».

Ольга Бузова пришла на музыкальную премию «Жара» в платье, которое может стать в будущем свадебным нарядом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во время премии Ольга Бузова выходила на сцену, чтобы чествовать одного из победителей. Однако самая опасная часть вечера ждала ее в другом «сценарном месте»: в зале ведущие церемонии подходили к звездам ради веселого общения. Как известно Ксения Собчак остра на язык и умеет на премиях и прочих мероприятиях подкалывать гостей – однажды даже Тимати досталось. В этот раз Ксения Собчак вела «Жару» в своем обычном жанре интервью «неудобные вопросы звездам». А ее соведущим стал Филипп Киркоров, который был вынужден участвовать в «скандалах, интригах, расследованиях» Ксении. Собчак не могла пройти мимо бывшей коллеги по «Дому-2» Ольги Бузовой.

Начала Собчак с «легких» вопросов:

- С кем тебе больше нравится обниматься с Давой или с Филиппом?

- Ля ты крыса! – отшутилась известной фразой из «Comedy Club» Ольга Бузова.

- Вот и пошел нормальный разговор на лобном месте!

Далее Ксения стала эксплуатировать тему дружбы Филиппа Киркорова и Давида Манукяна. Как известно, Ольга Бузова когда-то познакомила экс-жениха со своим другом Филиппом.

Собчак пытала Бузову: «Не обидно, что Филипп продолжает дружить с Давой? Может ему стоит поставить ультиматум: Филипп, выбирай либо я, либо он. По-домовски, по-нашему, по-старому!»

Ольга все еще держалась: «Се ля ви – во всем виновата женщина. Поэтому вопросов к Филиппу быть не может». Филипп также держал оборону: «А при чем тут я? Они там мирятся, расходятся, жизнь все расставила на свои места. Ну расстались, ну не сложилось».

Бузова говорила, что Дава ей изменил. А теперь и ее подозревают в измене. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Собчак не унималась:

- Филипп, нахрена ты общаешься с Давой? Что за голимый пиар? Дава платит тебя за пиар?

- Он мой друг.

В ходе словесной шутливой (на первый взгляд) перепалки прозвучала даже фраза Филиппа Ольге: «Ты тоже не без греха. Ты тоже с другим!» Ольга правда отшутилась: мол, да - с тобой.

Филипп Киркоров и Ксения Собчак на церемонии вручения наград "Жара Awards". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В общем – договорились до слез Олиных. Правда на людях она держалась с улыбкой. Вот если бы Ольга Бузова уже пережила личную драму, то могла бы не принимать уколы Ксении Собчак близко к сердцу. Случись этот разговор через год – Бузова бы тоже посмеялась над Давой. А пока Ольга болезненно воспринимает «пытки Манукяном», поэтому с трудом сдерживала слезы и после завершения церемонии награждения сбежала из зала.

Поклонники уже поддержали своего кумира. А Ольга в фанатских аккаунтах негодует: «Когда думала, что пришла на музыкальную премию…» Давид Манукян там же сообщил, что он сделал правильный выбор – жарил шашлык со своим другом, пластическим хирургом, который недавно помог ему преобразиться. Но унывать Бузовой не привыкать – сегодня у нее вышел новый трек «Так сильно», скоро начнутся съемки «Дома-2». Ну а с Филиппом Киркоровым Ольгу Бузову никто не в силах разлучить. Даже острая на язык Ксения Собчак.

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