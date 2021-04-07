Анекдоты: Самое смешное, что, после того как на Почте России стали продавать продукты и бытовую химию, в «Пятерочках» начали выдавать посылки

- А я порчу снимаю.
- Гадалкой, что ли, работаешь?
- Нет. В супермаркете дату у просроченных товаров перебиваю.
* * *
Объяснил детям, что если они хотят на Новый год самокат - то писать надо Деду Морозу, а если скутер - то уже Санта-Клаусу. Но тот по-русски не разумеет, и писать ему надо по-английски.
Уже второй месяц сидят по вечерам, английский учат.
* * *
Вчера отпраздновал свой юбилей. А сегодня мучает только один вопрос: пожалуйста, подскажите, как обналичить деньги, которые мне нажелали?!
* * *
Одна девушка мне призналась, что в прошлой жизни она была ведьмой.
Как же нужно было нагрешить, чтобы после пыток испанской инквизиции и публичной казни на костре реинкарнироваться в Ухрюпинске?!
* * *
- Ты бы хотел работать четыре дня в неделю?
- Нет.
- Почему?
- Я и за понедельник страшно устаю.
* * *
Понятно - газ и нефть принадлежат народу.
Непонятно - почему народ продает их сам себе за такие бешеные деньги.
* * *
Знаете ли вы, что китайцы научились подделывать фарфор еще за 5 тысяч лет до того, как его изобрели в Европе.
* * *
- И вторым выстрелом, господа, я попал медведю прямо в сердце, а третьим добил в голову!
- А первым, первым, поручик?
- А первым я разогнал цыган…
* * *
Для того чтобы вычислить лидера в незнакомом коллективе, обратите внимание, на чьем рабочем столе лежит пульт от кондиционера.
* * *
Маленький мальчик смотрит выступление модного эстрадного певца по телевизору и говорит так задумчиво:
- А когда мы в садике так орем, нас ругают...
* * *
После амнистии в детском саду освободилось 44 угла.
* * *
- Доктор, а платная операция крайне необходима?
- Ну, разумеется, необходима. Посудите сами, без этой операции в Альпах на лыжах не покатаешься.
- Да не нужны мне ни лыжи, ни Альпы.
- Голубчик, речь вовсе не о вас.
* * *
Девушки! Мужиков надо искать не на сайтах знакомств, а на сайтах по трудоустройству.
Вопросы те же самые, только фотографии и резюме реальные!