Анекдоты: Самое смешное, что, после того как на Почте России стали продавать продукты и бытовую химию, в «Пятерочках» начали выдавать посылки

- А я порчу снимаю.

- Гадалкой, что ли, работаешь?

- Нет. В супермаркете дату у просроченных товаров перебиваю.

* * *

Объяснил детям, что если они хотят на Новый год самокат - то писать надо Деду Морозу, а если скутер - то уже Санта-Клаусу. Но тот по-русски не разумеет, и писать ему надо по-английски.

Уже второй месяц сидят по вечерам, английский учат.

* * *

Вчера отпраздновал свой юбилей. А сегодня мучает только один вопрос: пожалуйста, подскажите, как обналичить деньги, которые мне нажелали?!

* * *

Одна девушка мне призналась, что в прошлой жизни она была ведьмой.

Как же нужно было нагрешить, чтобы после пыток испанской инквизиции и публичной казни на костре реинкарнироваться в Ухрюпинске?!

* * *

- Ты бы хотел работать четыре дня в неделю?

- Нет.

- Почему?

- Я и за понедельник страшно устаю.

* * *

Понятно - газ и нефть принадлежат народу.

Непонятно - почему народ продает их сам себе за такие бешеные деньги.

* * *

Знаете ли вы, что китайцы научились подделывать фарфор еще за 5 тысяч лет до того, как его изобрели в Европе.

* * *

- И вторым выстрелом, господа, я попал медведю прямо в сердце, а третьим добил в голову!

- А первым, первым, поручик?

- А первым я разогнал цыган…

* * *

Для того чтобы вычислить лидера в незнакомом коллективе, обратите внимание, на чьем рабочем столе лежит пульт от кондиционера.

* * *

Маленький мальчик смотрит выступление модного эстрадного певца по телевизору и говорит так задумчиво:

- А когда мы в садике так орем, нас ругают...

* * *

После амнистии в детском саду освободилось 44 угла.

* * *

- Доктор, а платная операция крайне необходима?

- Ну, разумеется, необходима. Посудите сами, без этой операции в Альпах на лыжах не покатаешься.

- Да не нужны мне ни лыжи, ни Альпы.

- Голубчик, речь вовсе не о вас.

* * *

Девушки! Мужиков надо искать не на сайтах знакомств, а на сайтах по трудоустройству.

Вопросы те же самые, только фотографии и резюме реальные!