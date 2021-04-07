Вопрос дня: Нужна ли цензура в интернете? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей БОЯРСКИЙ, депутат Госдумы:

- Мы не цензурируем информацию в интернете. Нужен отсев запрещенного контента. Да, нас ждет совершенствование механизмов не только в Рунете, но и в целом в интернете. Претензии к Твиттеру - не первые шаги. Запрещенный контент, на который Твиттеру указал Роскомнадзор, они удалили. Механизмы работают. Но к цензуре это отношения не имеет. Запрет в сети на информацию, как собрать бомбу или «варить» наркотики, - не цензура, а чистка от грязи.

Дана БОРИСОВА, радио- и телеведущая:

- Прошла информация, что в Гугле запретили порнографию. Я не фанат порно, но залезла, и в Гугле ее действительно нет. Это же одна большая помойка была. Я себя считаю независимым от интернета человеком. Цензура нужна на весь этот мат-перемат. У меня ребенку 13 лет, она в интернете как рыба в воде, я очень за это переживаю.

Дмитрий ДИБРОВ, шоумен:

- А она там что, возможна? С тех пор как предшественник интернета Гутенберг стал на своем станке книги печатать - сразу возникла цензура на том конце общества, где никаких книг не умеют ни писать, ни издавать. Для равновесия тогда и стали рождаться идеи ограничений. Образцовый ли пример интернет-цензуры Китай? Я был в гостях у китайских коллег в Пекине. И китайские товарищи предложили вариант обхода этих заглушек.

Сергей ГРИНИН, глава общественной организации «Гражданская безопасность»:

- У меня двоякое мнение. Технически цензура в интернете малоосуществима. Я приверженец свобод. Но многие путают цензуру со вседозволенностью. Самоцензуры у молодежи нет - хамство и мат считают допустимым, раз все анонимно и «мне никто ничего не сделает». Нужны деанонимизация. Во многих странах это есть.

Тельман ГДЛЯН, экс-старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры СССР:

- Когда переступаешь порог дозволенного - там нужен стоп-кран. Если шлюзы открываются настежь - тут больше вредительства, чем добра. Здесь нужен международный рычаг, что дозволено, а что нет - педофилия, наркотики, терроризм. Хорошо бы России, Китаю и Индии объединиться в этом вопросе и создать свой интернет.

Павел, читатель сайта KP.RU:

- Я как пользователь могу забанить любого из подписчиков, а госмашина не может отфильтровать сайты для самоубийц? Попробуйте в Эмиратах найти что-то в интернете на эти темы?!