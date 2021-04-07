Две трети россиян не могут прожить без всемирной сети: как слезть с интернет-иглы

Интернетзависимости все возрасты покорны. Фото: Shutterstock

ПОПАЛИ В СОЦСЕТЬ

62% россиян не представляют своей жизни без всемирной паутины. Причем женщины подсели на интернет-иглу сильнее мужчин (68% против 55%). Но чем взрослее человек, тем прохладнее он относится ко всемирной сети: больше половины россиян старше 60 лет могут спокойно жить без интернета. К таким выводам пришли аналитики Национальной системы платежных карт «Мир», опросив 1200 жителей России в честь Дня Рунета (отмечается 7 апреля).

Как выяснили эксперты, чаще всего интернет-манией страдают служащие, специалисты без высшего образования, офисные работники и обслуживающий персонал. Почти половина опрошенных чувствует дискомфорт без смартфона.

Чем россияне заняты в интернете в свободное время? Самый популярный ответ - общение в соцсетях и мессенджерах, на это занятие в среднем уходит 2,8 часа в день. Второй по популярности вид досуга - просмотр видео и фильмов, на это уходит 2,5 часа в день. На третьем месте - изучение новостей (1,4 часа в день).

Вместе с тем половина опрошенных отрицает, что это зависимость - ну сидим в телефончике, какая же это мания? Впрочем, любой психолог и нарколог вам подтвердит: большинство алкоголиков говорят то же самое.

И только четверть россиян устала от интернета и мечтает выдернуть из розетки шнур, чтобы устроить себе цифровой детокс...

Женщины подсели на интернет-иглу сильнее мужчин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЛЕГКИЙ УСПЕХ

Психолог Ирина Коржаева подчеркивает: лечение интернет-зависимости происходит так же, как у алкоголиков и наркоманов. И первый шаг в борьбе с «интернетоманией» - признание проблемы.

- В пандемию проблема интернет-зависимости усугубилась, поскольку все больше общения переходит во всемирную сеть, - объясняет Ирина Коржаева. - Серьезная проблема интернета - в том, что он дает ощущение легкого успеха. Познакомиться в сети достаточно легко. Чтобы пойти в кино, нужно приложить усилия, а личный диван не требует стараний. Очень опасна компьютерная игромания, потому что игры тоже дают иллюзию успеха. Побеждая, люди начинают думать, что они действительно чего-то добились. И на эту легкость быстро подсаживаются.

Как понять, есть ли у вас зависимость? Первым делом психолог советует честно ответить самому себе: вы управляете своим телефоном (компьютером) или он вами? И попробуйте свести к минимуму время, проведенное в интернете (полностью отказаться не выйдет, все-таки XXI век). Если есть ощущение, что не знаешь, куда себя деть - значит, у вас зависимость. Для начала можно заняться самолечением: выключать интернет хотя бы в отпуске и на выходных, постепенно снижать «дозу». Можно действовать более радикально - например, перейти на кнопочный телефон. Если ничего не помогает, есть смысл обратиться к психологу.

Интернетзависимость развивается с детства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОПРОС

Чем вы занимаетесь в интернете?

Общаюсь в соцсетях и мессенджерах - 72%

Смотрю видео и фильмы - 60%

Читаю новости - 57%

Играю в онлайн-игры - 37%

В каких сервисах и соцсетях вы проводите время?

ВКонтакте - 75%

Instagram - 58%

YouTube - 43%

По данным Национальной системы платежных карт «Мир». Опрошено 1200 человек, можно было дать несколько вариантов ответа.