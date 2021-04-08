В ЦДЛ вспоминали Кобзона и мгновения 70-х

Музыка перенесла гостей и зрителей на полвека назад, а потом вернула обратно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Клуб писателей ЦДЛ, что в Москве, на Большой Никитской, в среду вечером, 7 апреля, становился похожим то на артистическую гостиницу, то на «гастрольный вагон» пассажирского поезда, то - на большой и шумный уличный праздник...

В зависимости от того, о чем вспоминали и рассказывали маститые певцы и музыканты. Ну, и разумеется, - они пели...

Наташа Королева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Буйнов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тамара Гвердцители Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лариса Долина, Тамара Гвердцители, Наташа Королева, Зара, Александр Буйнов, группа «Кватро» и другие исполнители...

Лариса Долина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юлия Савичева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И все истории и песни, звучавшие в этот вечер в зале и на сцене, были связаны с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном. Которого доктор Мира Леонид Рошаль, а он тоже приехал на праздник, сравнил... со «Скорой помощью».

Леонид Рошаль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И с Леонидом Михайловичем тут же все согласились, потому что среди артистов и публики, пожалуй, не было человека, кому бы не помог в жизни сам Иосиф Давыдович либо песни, которые он пел.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нелли Кобзон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Неля Михайловна, - обратился я после концерта к вдове Легенды, заслуженному работнику культуры России Неле Кобзон, - правильно ли я понял, что эта встреча, выдержанная в чисто «кобзоновском» духе, не была особо «привязана» к какому-то событию?

- Нет, Александр это не правильно, все было выстроено под конкретный повод, - возразила моя собеседница. - Некоторое время назад мы провели такой же концерт «Мгновения 60-х», где звучали песни из репертуара Иосифа. А на этот раз вот встретились с «Мгновениями 70-х». Эта встреча долго откладывалась из-за пандемии. И все мы - семья, близкие, родные, друзья, коллеги, поклонники Иосифа Давыдовича очень рады, что нам все-таки удалось собраться вместе. Послушать и попеть любимые песни...

Нелли Кобзон с дочерью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Катя Рождественская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, весь концерт на сцене (на заднике, на видео), не спеша, «листали» альбом семьи Кобзон... Что также создавало неповторимую - домашнюю - атмосферу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

То есть, вот эта, да и все другие режиссёрские находки (а постановщиком праздничного действа стала дочь великого поэта Екатерина Рождественская) оказались очень даже удачными.