Лучшие песни Иосифа Кобзона, которые останутся в наших сердцах

СЕГОДНЯ 16:12 2018-08-30T16:52:26+03:00

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«Кобзон спел советских песен больше, чем их на­писали», - любил шутить Муслим Магомаев. Конечно, в колоссальном репертуаре Иосифа Давыдовича были и «Темная ночь», и «День Победы», и «Песня остается с человеком»… Но мы решили вспомнить те песни Иосифа Кобзона, которые впрямую связаны с артистом - те, что лично он прославил или к созданию которых приложил руку.

«А у нас во дворе…» и ее продолжения

Главные песни Иосифа Кобзона: "А у нас во дворе".Великий певец умер 30 августа 2018 г на 81 году жизни

Песня Аркадия Островского на стихи Льва Ошанина в 1962 году мгновенно принесла Кобзону всесоюзную популярность. Она прозвучала в радиопрограмме «С добрым утром», и зрители забросали редакцию письмами с просьбой рассказать: что дальше случилось с влюбленным юношей, который все глядит на цокающую каблучками девушку – и глаз не отводит. Вскоре появилось продолжение («И опять во дворе нам пластинка поёт, и проститься с тобой мне никак не даёт»). Читатели снова начали слать письма – теперь уже с требованием рассказать о девушке, которую так любит герой; в результате появилась песня «Я тебя подожду» в исполнении Майи Кристалинской («А за окном то дождь, то снег, и спать пора, и никак не уснуть…»)

В этом цикле появились еще две песни: герой, куда-то уехавший во второй серии, возвращался и обнаруживал, что любимая исчезла. По замыслу авторов, вся история венчалась счастливым воссоединением юноши и девушки, - «типа свадьбой», по словам Кобзона. Но в 1967 году композитор Аркадий Островский умер, и его герои так и не встретились.

«Бирюсинка»

Главные песни Иосифа Кобзона: "Бирюсинка .Главные песни Иосифа Кобзона. Великий певец умер 30 августа 2018 г на 81 году жизни

В 50-е годы началось строительство Братской ГЭС на реке Ангаре. Всесоюзная комсомольская стройка нашла самое широкое отражение в популярной культуре: Евгений Евтушенко написал поэму, молодая Александра Пахмутова - целый цикл песен. Тот же Лев Ошанин с композитором Эдуардом Колмановским написали «Бирюсинку», песню о парне, который поехал на реку Бирюсу (она в бассейне Ангары), встретил там синеглазую девушку-«бирюсинку» - «таежную, тревожную красу» - и потерял голову. Сейчас эта песня полузабыта, но в начале 60-х она была огромным хитом. Как и в случае с «А у нас на дворе…», последовал сиквел – ответ девушки парню в исполнении все той же Майи Кристалинской.

На востоке Москвы и сейчас есть улица Бирюсинка, названная - редчайший случай - не только в честь реки, но и в честь песни.

«Мгновения» («Не думай о секундах свысока…») и «Песня о далекой Родине» («Я прошу, хоть ненадолго…»)

Главные песни Иосифа Кобзона: "Мгновения".Великий певец умер 30 августа 2018 г на 81 году жизни

Говорят, композитор Микаэл Таривердиев и поэт Роберт Рождественский написали довольно много песен для «Семнадцати мгновений весны» (по одним данным - пять, по другим - вообще двенадцать, по одной на серию). Режиссер Татьяна Лиознова оставила две. И выбирала между несколькими исполнителями: Валерием Ободзинским, Валентиной Толкуновой, Вадимом Мулерманом, Муслимом Магомаевым, Николаем Никитским…

Как вспоминал Мулерман, ей хотелось, чтобы песня была исполнена как бы голосом Вячеслава Тихонова, с сохранением его интонаций. Магомаева такой подход будто бы не устроил («Я не Тихонов, я – Магомаев!»), и записанные им песни в картину не вошли. (Сейчас они есть на YouTube). А у Мулермана были большие проблемы с тогдашним главным теленачальником Сергеем Лапиным, не допускавшим певца до эфира. Как вспоминал Мулерман, Лиознова решила по этому поводу посоветоваться с Робертом Рождественским, позвонила ему на дачу - а там как раз сидел его друг Кобзон…

Главные песни Иосифа Кобзона: "Песня о далёкой Родине".Великий певец умер 30 августа 2018 г на 81 году жизни

Лиознова попросила Кобзона исполнить песни так, чтобы его голос не узнавали. И не упомянула его в титрах фильма. Тем не менее, две песни из сериала о Штирлице в самом скором времени стали визитной карточкой певца.

«Ноктюрн» («А между мною и тобой — века, мгновенья и года, сны и облака…»)

Главные песни Иосифа Кобзона:"Ноктюрн".Великий певец умер 30 августа на 81 году жизни

Песня сейчас ассоциируется с Муслимом Магомаевым, но появилась благодаря Кобзону. Как вспоминал сын великого композитора Арно Бабаджаняна, тот «создал это произведение для того, чтобы самому исполнять на рояле. (…) И однажды Кобзон сказал Бабаджаняну: «Слушай, Арно, давай попросим Роберта [Рождественского], пусть напишет стихи — я очень хочу исполнить эту песню». На что отец ответил: «Нет, эту вещь трогать не надо. Вот когда меня не будет, что хотите, то и делайте». Вскоре после смерти композитора Рождественский написал на его музыку стихи, и в 1984-м «Ноктюрн» в исполнении Кобзона звучал в Колонном зале Дома союзов.

«Поклонимся великим тем годам»

«Реквием», как называл эту песню сам Кобзон, был предложен композитором Александрой Пахмутовой Муслиму Магомаеву. Однако тот вспоминал, что вернул ей клавир со словами «Лучше Иосифа песню никто не споет». Еще Магомаев говорил: «Кобзон действительно поет эту песню потрясающе пронзительно: когда плачет мужчина — ком в горле…».

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Есть люди, как монументы. С самого начала в них присутствует нечто величественное, солидность, не позволяющая сочинять легкие рассказы, играть роли в фарсовых комедиях, петь совсем уж глупые песенки. В советской литературе таким был, наверное, Михаил Шолохов, в кино - Михаил Ульянов, на эстраде - конечно, Иосиф Кобзон. На его фоне даже оперный певец Муслим Магомаев выглядел менее серьезно, а уж Лев Лещенко, третий главный певец 70-х и 80-х, и вовсе смотрелся несколько легкомысленно. Идеальными площадками для Кобзона всегда были Колонный зал Дома Союзов и Кремлевский дворец: они просто ему шли, как шли классические черные костюмы, песни Александры Пахмутовой или «Я прошу, хоть ненадолго…». Официальный голос Советского Союза, превосходный лирический баритон, он назвал свою автобиографию (написанную вместе с журналистом «КП» Николаем Добрюхой) «Как перед Богом» - немногие певцы рискнули бы назвать книгу о себе столь же строго и торжественно (подробности)

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