Злые начальники стареют быстрее подчиненных

Самцы бабуинов, выбившиеся в вожаки того или иного уровня, ставшие доминантными, выражаясь научно, стареют преждевременно - быстрее своих собратьев по стаду, руководство которым они осуществляют. Потому что перетруждаются и физически, и психологически, защищая свое высокое социальное положение от соперников.

Побочный – старящий - эффект доминирования выявили американские антропологи из нескольких университетов (Princeton University, University of Texas at San Antonio, University of Notre Dame), в процессе исследований, которыми руководил Джордан Андерсон (Jordan Anderson) из Университета Дьюка (Department of Evolutionary Anthropology, Duke University).

При содействии африканских коллег из Национальных музеев Кении (National Museums of Kenya) ученые присмотрелись к большому сообществу диких бабуинов, обитающих в национальном парке Амбосели в Кении. Обследовали в итоге 245 особей, обращая внимание на характерные изменения в их ДНК – те, которые свидетельствовали о биологическом возрасте бабуинов. А о нем свидетельствовали так называемые эпигенетические изменения, в результате которых одни гены становятся активными, а другие, наоборот, пассивными, какие-то включаются, какие-то выключаются.

Когда гены активны, они синтезируют белки, которые вызывают ту или иную физиологическую реакцию во всем организме. И наоборот, когда гены пассивны в организме начинает недоставать тех или иных белков. Анализируя белковый «набор», можно довольно точно определить, насколько молод телом и душой его владелец.

Генетический анализ продемонстрировал: биологический возраст всех доминантных самцов превышал их календарный возраст. Подчиненные же такими аномалиями не страдали вовсе. Хотя у многих было, что называется, трудное детство, отягощенное оплеухами от «начальства». Ранний период жизни, как выяснилось, не особенно потом старит.

Ученые объяснили феномен влиянием стрессов, которые постоянно испытывают «самцы руководящего звена», вынужденные агрессивно отставать свое право помыкать другими. При этом, чем выше они поднимаются по карьерной лестнице, тем быстрее у них начинают «тикать» биологические часы. И наоборот. «Уволившимся» или «уволенным» положена компенсация от природы: они, если и не молодеют, то хотя бы перестают ускоренно стареть.

По мнению антропологов, работавших в Кении, и для человеческого сообщества, не сильно отличающегося генами от обезьяньего, которому тоже свойственны иерархические отношения, характерны выявленные физиологические тенденции. В ряде случаях именно ими и можно объяснить то, что некоторые люди выглядят старше своего календарного возраста. Или подозрительно быстро стареют. Что заметно на фото, сделанных с разницей в несколько лет.

- Такова расплата за доминирование - за то нервное перенапряжение, которое ему сопутствует, - сообщил Джордан Андерсон британскому издания The Daily Mail.

А на кого-то давит еще и груз ответственности, одолевают другие тяжкие мысли. К бабуинам это, конечно, не относится. Но у людей подобные источники ускоренных эпигенетических изменений иной раз встречаются.

Удивительно, но ускоренному статусному старению подвержены исключительно самцы. То ли самок не сильно заботит их положение, то ли они более стойкие генетически, то ли еще что-то. До конкретных причин ученые пока не добрались.

КСТАТИ

Некоторые начальники, отстаивая свое право доминировать, кричат на подчиненных. Бытует мнение, что подобный стиль руководства иной раз полезен – особенно, если он приносит плоды. То есть, дает ощутимые результаты в виде роста прибыли и производительности труда или в сокращении сроков выполнения какой-либо работы.

Некоторые вообще считают: дело не в личных амбициях начальника и его желании самоутвердиться. Мол, если начальник часто повышает голос и топает ногами, то это признак того, что ему не безразлично порученное дело. Так ли это? Узнайте тут. Ответ вас удивит.

ВАМ, ЛЮБИТЕЛИ ДОМИНИРОВАТЬ

Здоровее и моложе человека сделает физкультура - силовые упражнения, чередующиеся с бегом или занятиями на велотренажерах. Исследования, которые несколько лет назад провели шведские ученые из Каролинского института в Стокгольме (Karolinska Institute), продемонстрировали: физические нагрузки заставляет наши гены работать иначе, вызывая благотворные эпигенетические изменения – те, которые не старят, а наоборот, омолаживают. Или хотя бы замедляют старение.

