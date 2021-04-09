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Наука9 апреля 2021 21:30

Египетские археологи обнаружили «Затерянный золотой город», покинутый 3500 лет назад

Город, который основал дедушка Тутанхамона, безуспешно искали много лет
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
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Не все жители 3500 лет назад покинули "Затерянный золотой город".

Не все жители 3500 лет назад покинули "Затерянный золотой город".

Захи Хавасс, бывший генеральный секретарь Верховного совета Древностей Египта, а ныне просто известный на весь мир историк и археолог, сообщил о сенсационной находке. Экспедиция, которой он руководил, докопалась до руин самого крупного города древнего Египта, основанного фараоном Аменхотепом III – дедушкой легендарного Тутанхамона. Дедушка правил страной с 1391 по 1353 год до нашей эры.

«Золотой город», который сами древние египтяне называли Возвышением Атона, когда-то находился где-то в районе Луксора. Но был скрыт песками. И затерялся. Его не могли найти долгое время, пока в 2020 году египетские археологи не начали раскопки в районе, где, как им казалось, должен был бы располагаться погребальный храм Тутанхамона. Вместо храма из-под песка появились улицы и здания, сложенные из сырцовых кирпича, на который можно было различить печати Аменхотепа III. Высота некоторых стен достигала 3 метров.

Жилой район затерянного города огорожен странной зигзагообразной стеной.

«Золотой город», возраст которого археологи оценили в 3500 лет, располагался на западном берегу Луксора, тянулся дальше на запад до Дейр-эль-Медины - поселения ремесленников, возводивших гробницы в Долине Царей, и был крупнейшим мегаполисом эпохи Египетской империи.

Археологи обнаружили в городе административные и промышленные здания, хлебопекарни, кухни-столовые, в которых можно было приготовить пищу для нескольких десятков человек, мясные лавки и жилые дома с брошенной, будто бы впопыхах, утварью и инструментами.

В городе найдены десятки однотипных фигурок.

Ученых впечатлила эдакая древнеегипетская банка с консервами - сосуд с надписью, из которой следовало, что внутри хранилось то ли сушеное, то ли тушеное мясо. Озадачил скелет коровы, обнаруженный в одной из комнат жилого дома – мол, откуда он там взялся? И поставил в тупик, найденный в другом доме скелет мужчины, ноги которого были связаны веревкой.

"Банка" древнеегипетских консервов: сосуд с 10 килограммами мяса внутри.

Египтологи сходятся во мнении, которое выразила Бетси Брайан (Betsy Brian), профессор в Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, США (Professor of Egyptology at John Hopkins University in Baltimore USA). Её слова приводит Daily Mail: «Открытие этого затерянного города — второе по значимости археологическое открытие после гробницы Тутанхамона».

Скелет коровы в одной из комнат жилого дома.

Продолжая раскопки, которые еще далеки от завершения, археологи хотели бы понять, почему жители и правители спешно покинули процветающий город. Ученых давно озадачивает загадочный поступок родителей Тутанхамона - Эхнатона и Нефертити, которые спешно переехали из Возвышения Атона в Амарну – поселение на восточном берегу Нила, из которого вскоре тоже ушли жители. Ушли сразу после того, как Эхнатон умер. Профессор Брайан называет эту загадку одной из величайших в истории.

Словом, есть в «Затерянном золотом городе» тайны, которые еще предстоит раскрыть.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Здравствуй, папа!

Имея оцифрованную модель черепа Эхнатона, мумия которого была найдена в 1907 году в гробнице KV 55, итальянские специалисты из Исследовательского центра судебной антропологии, палеопатологии и биоархеологии (Forensic Anthropology, Paleopathology, Bioarchaeology Research Center - FAPAB) на Сицилии реконструировали лицо фараона. Воссоздали, моделируя цифровым опять же способом расположение связок и мышц в соответствии с правилами анатомии.

Широкомасштабные генетические анализы, которые в свое время организовали египетские ученые, продемонстрировали: Эхнатон, он же Аменхотеп IV, был сыном Аменхотепа III – основателя «Золотого город» и отцом Тутанхамона.

Так выглядел Эхнатон - сын Аменхотепа III.

Свою реконструкцию специалисты из FAPAB считают самой точной.

О том, как раньше изображали Эхнатона, которого уфологи считали инопланетянином, и как на самом деле выглядел его сын, читайте «10 тайн Тутанхамона»

Возможно, в восставшем из небытия и песка «Золотом городе» тоже найдутся древние гробницы и мумии, исследование которых поможет раскрыть еще одну тайну. С ней 4 года назад столкнулись немецкие ученые из института Макса Планка (Max Planck Institute for the Science of Human History) и Университета Тюбингена (University of Tuebingen). Они частично восстановили геном 90 египетских мумий, возрастом от 3500 до 1500 лет. Проанализировали его. И пришли к выводу: древние египтяне не были африканцами. Одни были турками, другие - выходцами из южной Европы и из мест, где сейчас находятся Израиль, Иордания, Сирия, Ливан, Грузия и Абхазия. Да и сам Тутанхамон оказался генетическим европейцем, «потомки» которого сейчас живут в Великобритании, в Испании и во Франции, а предки жили на Кавказе. Что за чудеса?

Подробнее и дальше в нашем материале Анализ ДНК почти сотни египетских мумий шокировал ученых

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