10 тайн Тутанхамона: зачем в гробницу фараона положили двух новорожденных детей

Золотая маска Тутанхамона. В ней его и нашли.

Раскопки в Долине Царей, которыми руководил Говард Картер, известный британский археолог, а финансировал лорд Джордж Карнарвон, увенчались успехом 4 ноября 1922 года. В этот день рабочие откопали первую ступеньку лестницы, ведущей вниз — в высеченную в скале гробницу. У подножья лестницы обнаружилась запечатанная дверь.

Лестница, ведущая в гробницу Тутанхамона. Такой ее увидели археологи из команды Говарда Картера.

О находке Картер телеграфировал лорду. Тот приехал 23 ноября, 26 они вместе вскрыли дверь. Попали в комнату, уставленную различными предметами. Саркофаг с Тутанхамоном находился в следующей комнате. Его обнаружили и распечатали примерно через 3 месяца. То есть, в 1923 году — тогда всему миру и было объявлено о сенсационном открытии. Тем не менее знаменательной датой считается 4 ноября 1922 года, когда археологи поняли, что не зря копали в Долине Царей с 1906 года — с того времени, когда возникли первые подозрения в том, что тут можно найти нетронутую грабителями гробницу фараона Тутанхамона.

Говард Картер у саркофага с фараоном.

1.Знаете, каким он парнем был?

Несколько лет назад ученые провели так называемое виртуальное вскрытие Тутанхамона — сканировали его мумию в томографе. Получили в общей сложности более 2 тысяч сканов, которые позволили весьма точно восстановить облик фараона — мальчика фараона, как его называли.

Тутанхамон царствовал с 1332 по 1323 год до нашей эры. Взошел на престол в 9-летним возрасте, умер, когда ему не исполнилось и 20 лет.

Сканированию сопутствовали генетические исследования. В итоге выяснилось: красавцем, каким прежде изображали фараона, юноша не был. Из-за обнаруженных у него генетических отклонений выглядел женоподобно - имел толстые бедра и подобие молочных желез. Кроме того Тутанхамон косолапил, страдая при этом еще и от врожденного вывиха левой стопы. Вывих вынуждал фараона приволакивать ногу и ходить с палочкой. Кстати, ему в гробницу положили примерно 300 штук их — чтобы хватило на всю загробную жизнь.

По последним данным, Тутанхамон выглядел именно так.

2. Тутанхамона убили?

Ранняя смерть фараона, конечно же, выглядела подозрительно. И до недавнего времени принято было считать, что его кто-то убил.

В 1925 году мумию фараона впервые осмотрели. Почти медицинское обследование не выявило смертельных повреждений. И тогда родилось предположение, которое просуществовало несколько десятилетий: мол, Тутанхамона каким-то образом придушили.

Рентген, который сделали фараону в конце 60-х годов прошлого века, укрепил подозрение в злодейском убийстве. Специалисты обнаружили, что череп у юноши проломан на затылке — будто бы Тутанхамона ударили тупым предметом по голове. Огрели сильно — внутри черепа нашлись кусочки костей.

В 2002 году за «дело об убийстве главы египетского царства» взялись британские полицейские Грегори Купер и Майкл Кинг, которые на досуге увлекались расследованием исторических преступлений. В подозреваемые они записали полководца Хоремхеба, главного казначея Майю, жену фараона Анхесенамон и премьер-министр Айю. Мотивы последнего показались наиболее убедительными. Детективы решили, что Айя виновен. Убил, конечно не сам - скорее всего заказал преступление, которое было осуществлено посредством удара тупым предметом по голове, как, собственно, и было установлено в ходе рентгеновского исследования.

Успех Купера и Кинга омрачили томографические исследования, впервые проведенные в 2005 году. Они показали, что череп на затылке был поврежден уже после того, как Тутанхамон стал мумией. А при жизни он сломал ногу — получил открытый перелом. Что дало основание выдвинуть еще одну версию. Мол, фараон гонял на колеснице, упал с нее, от полученной травмы началось заражение крови, которое и повлекло за собой смерть.

Повреждения скелета фараона дали повод подозревать, что он умер насильственной смертью. Или упал с колесницы.

Однако истинную причину смерти выявили лишь генетические исследования. В останках фараона была обнаружена ДНК возбудителя малярии. От нее — от малярии — Тутанхамон и скончался. В 19 лет.

3. В гробнице Тутанхамона были найдены две крошечные человеческие мумии. Кто они?

Мумии - эмбрионы недоношенных девочек. Одна — ростом 38, 5 сантиметра, другая чуть меньше — 30-сантиметровая. Египтяне впервые выставили их на показ в 2010 году, достав из хранилища медицинского факультета Каирского университета.

Коробки с мумиями эмбрионов, найденных в гробнице Тутанхамона.

Специалисты о существовании крошечных мумий знали. И однажды даже обследовали их в 1979 году. Определили группу крови - она совпала с группой крови Тутанхамона. Из чего Роберт Конноли — британский антрополог из университета Ливерпуля, который проводил исследования, сделал вывод: младенцы были детьми фараона. То ли они родились недоношенными и умерли, то ли были зачем-то извлечены из чрева матери после смерти Тутанхамона. В любом случае, они неспроста оказались в его гробнице.

Антрополог считает, что девочки были близнецами. Его не смущает разница в росте. Такое якобы бывает — один эмбрион растет в утробе быстрее, отбирая питание у «соседа».

Один из эмбрионов - скорее всего это дочь Тутанхамона.

5. Отец Тутанхамона часом инопланетянином не был?

Доподлинно не известно, но скорее всего отцом Тутанхамона был фараон Эхнатон, который выглядел столь причудливо, что уфологи стали предполагать, а не инопланетянин ли он?

В самом деле, череп у Эхнатона был яйцом — с сильно оттянутой назад затылочной частью. Мозгов вмещал в полтора раза больше, чем обычный — человеческий — череп. Пальцы фараона выглядели паучьими лапами, ступни - ластами. Задницу он имел большую и жирную, грудь - женскую, чем походил на своего предполагаемого сына Тутанхамона. Но отличался вытянутым лицом и змеиным его выражением.

По мнению медиков, у Эхнатона были признаки нескольких генетических отклонений — синдромов Марфина, Клайнфертела и Фролика, которые и сформировали его странный облик. Вот только все разом эти недуги не встречаются.

По логике уфологов, генетическими отклонениями Эхнатона наградили пришельцы, которые проводили с ним генетические эксперименты. Пришельцы — из окрестностей Сириуса - существа, похожие на ящеров. Многие народы поминают их в своих источниках. В том числе и египтяне, которые якобы называли пришельцев Хозяевами вод.

Скульптура Эхнатона - папы Тутанхамона.

Уфологам, конечно, верить трудно. Медики же сами затрудняются с объяснениями. Стало быть, папа Тутанхамона остается загадочным. А кто его мама? И тут точного ответа нет. Мамой могла быть первая жена Эхнатона — знаменитая Нефертити. А могла быть и вторая жена, о которой известно только то, что звали ее Хия.

Сам Тутанхамон женился в 12 лет. Его жена Анхесенамун - дочь Нефертити — все того же Эхнатона - была на год старше. То есть, в брак вступили, возможно, родные брат и сестра. Или сводные. В любом случае подобное кровосмешение плохо сказывается на потомстве. Не исключено, что инцест 3000-летней давности и привел к появлению тех самых мертвых девочек-близняшек. Мог случиться выкидыш.

6. Кто подпалил фараона?

В 2013 году Роберт Коннолли - тот самый антрополог, который исследовал мумии зародышей из гробницы Тутанхамона, проведя биохимический анализ образца ткани тела фараона, обнаружил, что оно — тело — было нагрето до 200 градусов Цельсия. При такой температуре обычно запекают мясо в духовке. Вот и Тутанхамон запекся, местами даже чуть обуглился.

Самое удивительное, что нагрелся фараон, уже находясь внутри саркофага.

Откуда там взялась столь высокая температура? Тутанхамона нагрели специально? Вряд ли. С таким «чудом» ученые никогда не сталкивались.

Мумия Тутанхамона обуглилась.

По одной — не самой полоумной — гипотезе, фараон стал жертвой дьявольского пламени. Или, выражаясь более научно, так называемого спонтанного самовозгорания человека (Spontaneous Human Combustion - SHC). Причины этого загадочного явления даже сегодня не до конца ясны. Но вполне здравые предположения имеются. Подробнее о них читайте здесь.

По мнению Коннолли, жар стал следствием некой ошибки при бальзамировании, в результате которой началась химическая реакция с участием жировых тканей упитанного фараона и бальзамирующих веществ.

От самовозгоревшихся тел, как правило, остаются кучки пепла. Фараон же лишь чуть подгорел.

Из объяснений ученого следует, что для полноценной реакции горения не хватило кислорода поскольку Тутанхамон находился в саркофаге, в который почти совсем не поступал воздух.

7. Что делал пенис Тутанхамона с 1968 по 2005 год?

Снимки, которые в свое время сделал Гарри Бертон — фотограф экспедиции Говарда Картера — свидетельствуют: в 1922 году, пенис Тутанхамона был на месте. А в 1968 год - после первого рентгена мумии - пропал. Думали, уж не украли ли его?

Один из первых снимков Тутанхамона, лишенного бальзамических покровов. Мужское достоинство - на месте.

В 2005 году пенис случайно нашелся. И выяснилось, где же он провел долгие годы.

Тайну раскрыл Захи Хавасс — в то время генеральный секретарь Высшего совета по древностям арабской республики Египет. Он объяснил, что пенис, будучи у мумии очень хрупким, отвалился во время того самого первого рентгеновского обследования. Упал в песок, на котором лежало тело.

Тутанхамон в томографе на песке, в котором долгие годы скрывался его пенис.

Медики, не заметив пропажу, подстелили под мумию ткань. И тем самым на десятилетия скрыли от глаз место проишествия. Все последующие обследования Тутанхамон проходил, лежа на ткани, которая покрывала песок. В 2005 году ткань убрали, кто-то догадался порыться в песке и наткнулся на пропажу.

8. Какой национальности был Тутанхамон?

Казалось бы, ответ на вопрос о национальной принадлежности мальчика-фараона очевиден. Египтянин он. У биологов из Центра генеалогических исследований iGENEA, расположенного в Цюрихе, сложилось иное мнение. Египтяне передали швейцарцам ДНК, извлеченную из костной ткани мумии Тутанхамона. Те сравнили ее с ДНК современных европейцев. И с удивлением обнаружили, что среди них — европейцев - полно «родственников» фараона. Гены более половины европейских мужчин сходны с тутанхамонскими. Их и фараона объединяет общая гаплогруппа R1b1a2.

Тутанхамон, похоже, был лицом кавказской национальности.

Как уверяют швейцарцы, общий предок египетских фараонов и европейцев жил на Кавказе примерно 9500 лет назад. Выходит Тутанхамон был лицом кавказской национальности.

9. Кто-то еще лежит в гробнице Тутанхамона?

За стенами гробницы Тутанхамона расположены две тайные комнаты. В одной какая-то органика и что-то металлическое, в другой — только металл. О существовании тайных комнат два года назад объявил министра по делам древностей Египта Мамдух аль-Дамати (Antiquities Minister Mamdouh el-Damaty).

Объявление был сделано по результатам исследований, которые вел британский археолог Николас Ривз. Он просканировал стены гробницы с помощью георадаров и тепловизоров. Обнаружил аномалии, которые и указали на тайные комнаты. Входы в них замурованы. находятся в склепе, в котором лежала мумия Тутанхамона.

Кто там? Ривз считает, что в одной из комнат лежит мумия Нефертити. В другой — сокровища.

Нефертити - вероятная мать Тутанхамона.

Нефертити, как мы помним, была женой фараона Эхнатона — папы Тутанхамона, а возможно еще и мамой Тутанхамона.

Нефертити отправилась в царство мертвых в 1334 году до нашей эры, когда ей было от 29 до 38 лет. Тутанхамон последовал за ней через 9 лет.

По мнению Ривза, гробница, в которой покоился Тутанхамон, изначально была не его, а Нефертити. Скоропостижно скончавшегося мальчика-фараона «подложили» маме. А ее, чтобы освободить место, перенесли в смежную комнату.

Логика археолога основана на том, что склеп Тутанхамона был маловат для фараона. Это скромное по размерам помещение скорее всего было частью более крупного, комнаты которого сейчас скрыты.

Тайные комнаты (Х и У), примыкающие к гробнице Тутанхамона. В одной из них, возможно, находится мумия Нефертити.

Чтобы раскрыть тайну замурованных комнат, египетские власти обещали разрешить пробить стену в склепе. Но пока не разрешили.

10. Проклятие Тутанхамона — существует ли оно на самом деле?

С 1922 по 1929 года скончались 13 человек из числа принимавших участи в исследованиях мумии Тутанхамона и его гробницы. За ними последовали 9 их близких родственников.

Лорд Карнарвон скончался первым — всего через 4 месяца после того, как побывал в гробнице. Что и положило начало легенде о проклятии Тутанхамона. Подогрел ее Артур Конан Дойл, который публично высказал предположение, что гробница была каким-то образом защищена. Мол, жрецы придумали что-то коварное и смертельное.

Лорд Карнарвон - якобы он первым пал жертвой проклятия Тутанхамона.

У скептиков есть весьма простая версия. Никакой мистики, ядов и зловредных грибков: большинство ученых, участвовавших в исследованиях, умерли просто от старости. Их средний возраст составлял примерно 75 лет. Некоторым было далеко за 80.

Лорд Карнарвон умер от малярии, что в те времена было обычным делом. Особенно для человека, посещавшего Египет.

Жертвой проклятия не пал Говард Картер, который первым добрался до Тутанхамона. Прожил еще 16 лет.

Дочь лорда Карнарвона - леди Эвелин — дожила до 1980 года. Хотя спускалась в склеп Тутанхамона вместе с отцом.

Вывод: проклятие Тутанхамона — выдумка. Выдумка, простите уж, журналистов.