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Звезды9 апреля 2021 9:45

Ольга Любимова побывала на спектакле «СТО»

В этом году Российский академический Молодежный театр отмечает столетие
Анастасия ПЛЕШАКОВААнастасия ПЛЕШАКОВА
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Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила Российский академический Молодежный театр.

Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила Российский академический Молодежный театр.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

К юбилею будет отреставрирован исторический фасад, готовятся новые постановки. РАМТ уже выпустил аудиоспектакль об истории театра - «СТО». Вместе с журналистами его пришла прослушать Министр культуры РФ Ольга Любимова.

Вообще это спектакль для подготовленной публики. Не только той, что настроена на театральную волну, но и физически крепкой. Зрителям выдают гарнитуру с наушниками и отправляют в путешествие, длиной в 1 час 10 минут. Маршрут охватывает почти все пространство театра от трюма до купола колосников, вниз-вверх по крутым лестницам на шестой этаж, надо совершить восхождение в 238 ступеней и спуститься обратно. Ольга Любимова с этой задачей справилась довольно легко, несмотря на высокие шпильки.

Пока мы бродили по театру, в уши лилась музыка, таинственные голоса, шорохи и скрипы.

Начинается рассказ с истории доходного дома, который построил на Петровской площади (теперь это Театральная) участник Наполеоновских войн генерал-майор Константин Полторацкий. Когда-то в том месте, где сейчас располагается зрительское фойе, давали знаменитые балы. Здесь танцевали вальс и мазурку Пушкин и Анна Керн, она была племянницей генерала. Потом дом перешел к купцу Бронникову. Он в нарушение официального запрета сдавал бельэтаж "Артистическому кружку" Александра Островского, одному из первых частных театров.

Аудиоспектакль об истории театра пришла прослушать Министр культуры РФ Ольга Любимова.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В ХХ веке здесь поселился «МХАТ 2-й», которым руководил Михаил Чехов. Знаменитый актер жил прямо в театре, как Ленин в Кремле, в помещении, где сейчас находится дирекция. Но Михаил Чехов эмигрировал, а «МХАТ 2-й» отсюда изгнали за идейную незрелость. Наконец, в здание въехал Центральный детский театр Наталии Сац. Судьба создателя целого детского театрального направления была непростой: арест, ссылка, лагеря. Наталия Сац вернулась в Москву спустя 20 лет.

По замыслу автора спектакля «СТО» Юлии Поспеловой и режиссера Александра Хухлина, Сац, а вместе с ней все творцы, здесь когда-то работавшие: Мария Кнебель, Виктор Розов, Олег Ефремов, Валентина Сперантова, Анатолии Эфрос… – никуда не уходили. Они по-прежнему здесь и сейчас, театральные зеркала помнят их лица, паркет скрипит их шагами, кулисы хранят их голоса. Прошлое оживает в полутьме гримерок.

Театр – это капсула времени. Нужно совсем немного фантазии, чтобы прошлое стало зримо. Мобилизовать воображение нам помогают Нелли Уварова, Нина Дворжецкая, Петр Красилов, Евгений Редько, Татьяна Матюхова и др. Их голоса мы слышим в наушники. Во время адудиоспектакля-бродилки они читают стенограммы художественных советов, травят театральные байки, вспоминают, как в театр пришел драматург Виктор Розов, как Олег Ефремов работал здесь после Школы-студии. Потому что во МХАТ его сперва не взяли из-за «неправильного лица». Он устроился в Центральный детский театр. Здесь делал первые шаги в искусстве Лев Дуров – играл роль Репья и Молодого Огурца.

Маршрут аудиоспектакля охватывает почти все пространство театра от трюма до купола колосников.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Актриса Валентина Сперантова много лет зажигала в амплуа травести, в основном играла мальчиков: Серегу, Мишку, Егорку, Чиполлино… И потом резко перешла на роли блистательных старух, сыграла княгиню Тугоуховскую в «Горе от ума». Злые дети однажды сказали: «Почему это такой старенький Чиполлино?». Валентине Сперантовой тогда был уже 51 год. Но все равно она восприняла это как трагедию.

Министр Ольга Любимова высоко оценила аудиоспектакль «СТО»: «Это не путеводитель по театру, а настоящее художественное произведение, - высказала свое мнение Ольга Борисовна. - Зрители узнают о театре невероятные вещи в интересной форме. Мы сейчас повсеместно бьемся за мультимедийность. Она уже есть вот в таких аудиоспектаклях». Любимова вспомнила, что в детстве она тоже приходила в РАМТ на спектакль «Приключения Тома Сойера», где Индейца Джо играл Евгений Дворжецкий, и до сих пор как будто находится под впечатлением. Ее дети тоже ходили на «Тома Сойера», но с другими артистами. «Фойе этого театра я помню с детства, - поделилась Любимова. - Но в РАМТ можно приходить в любом возрасте».

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