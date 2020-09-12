Конкурс на лучшее использование Мавзолея Ленина объявили в России

Мероприятие пройдет в Москве с 11 по 13 ноября в выставочном комплексе «Гостиный двор» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Союз архитекторов (СА) России объявил необычный Всеросийский конкурс. Работы на лучшую концепцию ре-использования Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади принимаются до 19 октября. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации.

Конкурс организован в рамках фестиваля «Зодчество». Мероприятие пройдет в Москве с 11 по 13 ноября в выставочном комплексе «Гостиный двор».

Участниками конкурса станут дипломированные архитекторы и авторские коллективы, студенты, художники, дизайнеры, а также все граждане России и стран СНГ.

Цель мероприятия - создать банк идей.

В последний день фестиваля организаторы объявят и наградят победителей, проявивших оригинальность и талант.

Тело Ленина после его смерти в 1924 году было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади, где и находится по сей день.