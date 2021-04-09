В России стартовал «Цифровой Диктант 2021»

Пользователи всех возрастов смогут проверить свои навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами Фото: Мария ЛЕНЦ

«Цифровой Диктант 2021», организаторами которого являются РАЭК, Microsoft и ОНФ, пройдёт с 9 по 24 апреля в онлайн-формате. На сайте цифровойдиктант.рф пользователи всех возрастов смогут проверить свои навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, соблюдение правил безопасности в сети и культуры общения.

В этом году, чтобы поддержать интерес пользователей, был разработан новый интерактивный формат тестирования для детей 7-13 лет и отдельный вариант диктанта для граждан старше 60-ти лет. Кроме того, на сайте проекта функционирует библиотека материалов по цифровой грамотности, а также представлены различные программы и курсы в различных форматах для повышения ее уровня.

«В 2020 году количество участников акции увеличилось в 8 раз. Надеемся, в этом году ещё больше граждан пройдёт тестирование и узнает свои зоны роста в цифровой грамотности, ведь, как мы видим, даже у самых опытных пользователей возникают сомнения при тестировании. Технологии и сервисы меняются ежегодно, поэтому важно не прекращать улучшать свои компетенции. Библиотека материалов по цифровой грамотности «Хочу все знать» и постоянно пополняющаяся «Карта цифровых возможностей» помогут освежить эти знания», — комментирует Сергей Гребенников, руководитель проекта «Цифровой Диктант».

«Часто, сталкиваясь с мошенничеством, обманом или буллингом в сети, теряются даже «цифровые профи». Поэтому, проводя Цифровой Диктант, мы стремимся предоставлять как можно больше практической информации и рекомендаций для защиты от онлайн-рисков и повышения общего уровня цифровой культуры. Вне зависимости от возраста или уровня пользования технологиями, каждый участник сможет узнать для себя что-то новое и полезное», — отмечает Эльза Ганеева, менеджер по работе с государственными органами Microsoft в России.

«Цифровой Диктант 2021» будет состоять из четырёх блоков. Первый блок посвящен вопросам цифрового потребления и основам компьютерной грамотности, второй — цифровым компетенциям, третий — цифровой безопасности, четвертый — новым технологиям. Напомним, что уже на следующий день после завершения акции, 25 апреля, на сайте проекта откроется работа над ошибками в личных кабинетах для всех участников, прошедших тестирования.