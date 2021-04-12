У Ленина не получилось: Почему Южная Америка разочаровывается в социализме

Банкир Гильермо Лассо выигрывает президентские выборы в Эквадоре. Фото: REUTERS

В воскресенье в далеком Эквадоре прошли президентские выборы. На пост главы государства претендовали два кандидата — Андрес Араус от левоцентристской коалиции «Союз ради надежды» и Гильермо Лассо от правоцентристского «Движения КРЕО». Фаворитом был Араус, получивший в первом туре почти треть голосов избирателей, в то время как его оппонент показал худший результат за все время своего участия в выборах (а он баллотируется уже третий раз) — 20%. Но, фортуна политиков переменчива, и победил именно Лассо, набрав 52,5% против 47,5% у Арауса.

Претенденты на высший пост шли буквально ноздря в ноздрю, ведь по результатам социологических опросов никто из них не имел преимущества, а больше 10% населения вообще собирались голосовать против всех. А ведь у Арауса имелись очень хорошие перспективы на победу, что, несомненно, поспособствовало бы развитию отношений с Россией. Что интересно, кандидат от социалистов говорит по-русски, так как в детстве некоторое время жил в Москве, где его отец учился на нефтяника. Кстати, помимо языка он научился в российской столице играть на пианино и аккордеоне.

Явка составила 75%. Такой высокий процент участия населения объясняется очень просто — голосование в Эквадоре обязательное, а пропустившие его без уважительной причины должны заплатить штраф. Как пишет издание El Universo, в этом году уклонисты были обязаны перечислить в казну 40 долларов США. Больше того, если гражданин был выбран в качестве члена наблюдательной комиссии и не явился на курсы обучения в местный избирком, то он получит еще один штраф в 40 долларов, а если вообще не придет наблюдать за порядком в день голосования, то поплатится еще 60 баксами.

ЛЕНИН УЙДЕТ - ПОРЯДОК НАСТАЕТ

Сам нынешний глава государства Ленин Морено не выставлял свою кандидатуру на этих выборах. Причина проста — отсутствие какой-либо возможности победить. Сейчас рейтинг главы государства составляет менее 5%, так что его попытка баллотироваться вызвала бы только смех у жителей страны.

Ленин Морено на трибуне ООН, 2019 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вообще история Морено может служить основой для целого романа. Названный так своим отцом-коммунистом, президент уже около 20 лет фактически не встает с инвалидного кресла, после того как в 1998 году он получил тяжелое ранение во время ограбления. Однако физический недуг не помешал политику с 2006 по 2013 год занимать пост вице-президента страны, а потом и стать спецпосланником Генсека ООН по вопросам инвалидности и доступности. В 2017 году Ленин успешно баллотировался от правящего левого блока, представитель которого Рафаэль Корреа возглавлял Эквадор на протяжении последних 10 лет.

Шел на свои первые и последние выборы Ленин как раз под лозунгами социализма, а вот уже после того как сел в президентском дворце, заговорил по-другому. По собственным словам главы государства, он был в шоке от коррупции и неэффективной экономики и решил внести коррективы, которые оказались на деле мерами неолиберального толка. Чиновников из предыдущей администрации Ленин частично посадил, частично отстранил, а его предшественник Корреа через год после ухода с поста был не без участия Морено объявлен в розыск, так как попал в число обвиняемых по делу о похищении оппозиционного политика.

Меры Ленина по внедрению свободного рынка не встретили энтузиазма у населения. В октябре 2019 года правительство объявило о проведении экономических реформ, которые должны были снизить нагрузку на госбюджет. Самым острым вопросом оказался отказ от субсидирования цен на бензин, на которое ежегодно уходило из казны около полутора миллиардов долларов. В результате таксисты устроили забастовку с перекрытием дорог, потом к ним присоединились работники общественного транспорта и другие недовольные. Как итог, президент был вынужден сначала бежать из столицы, а потом ввести на три месяца чрезвычайное положение.

Не лучше власти и действовали в ситуации с коронавирусом. Страна стала лидером Латинской Америки по числу погибших от болезни, и до сих пор ее лихорадит от разрушительной эпидемии.

СКАЖИ СОЦИАЛИЗМУ «НЕТ»

Прошедшие выборы стали своеобразным референдумом относительно того, каким курсом пойдет страна — к социализму в лице Арауса, или к капитализму. Сам 56-летний Лассо — яркий представитель класса эквадорских предпринимателей, правда не совсем обычный. Он родился в многодетной семье последним из 11 детей своего отца, работавшего госслужащим. Из-за бедности семьи будущему миллионеру пришлось трудиться с самого детства, чтобы оплатить собственное образование. Новый глава государства работал и в банках, и на бирже, и в компании по производству газировки. В 1998 году Лассо стал губернатором провинции Гуаяс — самого богатого и развитого региона страны, а затем возглавил министерство экономики. Эти выборы уже третьи в политической карьере нового президента — в 2013 и 2017 годах он потерпел поражение.

Андрес Араус на предвыборном митинге. Фото: REUTERS

Главное, чем займется новый глава государства, станет восстановление экономики после разрушительной эпидемии коронавируса. Помимо COVID-19 Лассо придется разбираться и с наследством своего предшественника. Ленин Морено набрал более 10 миллиардов долларов кредитов у различных международных организаций, которых придется отдавать уже в ближайшие годы.

А что для России значит новый президент? Да ничего хорошего. Лассо — сторонник укрепления сотрудничества с США, а также развитие отношений с международными институтами и традиционными партнерами Кито. Похоже, что эра Корреа, который в течение многих лет был надежным партнером Москвы на континенте, окончательна подошла к концу и социализм вернется в Эквадор еще очень нескоро.