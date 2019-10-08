Народ прогнал Ленина: Правительство Эквадора во главе с президентом Морено бежало из столицы

Волна акций "народного гнева", которая прокатилась последнюю неделю по Аргентине и Перу, накрыла и мирный Эквадор, причем так, что мало не показалось никому. В результате акций против действий президента Ленина Морено (имя ему родители дали в честь вождя мирового пролетариата) правительство было вынуждено объявить о своей эвакуации из Кито в крупнейший город страны - порт Гуаякиль. В ближайшее время к протестующим в столице должно прибыть подкрепление - около 20 тысяч индейцев и примкнувших к них крестьян, участвующих в марше коренных народов.

Число участников протеста растет, в город стягиваются недовольные правительством представители коренного населения.Фото: REUTERS

Ситуация явно выходит из-под контроля властей, так как манифестанты уже пытаются захватывать в заложники военнослужащих и членов их семей, а также атакуют органы власти, например здание местной счетной палаты. Пока в результате всех столкновений погиб один человек,но среди раненных очень много сотрудников правоохранительных органов. Поступают сообщения о нападениях мародеров на фермы в эквадорских регионах.

Протесты в Эквадоре начались после того, как президент Ленин Морено объявил о проведении экономических реформ, которые должны были снизить нагрузку на госбюджет. Подобная политика проводилась, чтобы выполнить рекомендации МВФ, выделившего ранее кредит в размере 4,2 миллиарда долларов. Самым острым вопросом оказался отказ от субсидирования цен на бензин, на который ежегодно уходило из казны около полутора миллиардов долларов.

Президент Эквадора Ленин Морено.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эта мера, буквально "взорвала" страну, ведь власти обеспечивали низкие цены на топливо больше 40 лет. Все началось с таксистов, которые устроили забастовку с перекрытием дорог, потом к ним присоединились работники общественного транспорта и другие недовольные. В результате 4 октября президент был вынужден ввести на три месяца чрезвычайное положение,а также отменил свой визит в Германию.

Бунт не обошелся без жертв - стало известно о первом погибшем.Фото: REUTERS

Нестабильность уже негативно сказывается на экономической ситуации. В связи с угрозой захвата месторождений нефти была приостановлена добыча «черного золота» на трех объектах национальной энергетической компании, а простые коммерсанты продолжают подсчитывать убытки от столкновений полиции с манифестантами и оттока туристов. Единственными "выигравшими" в этой ситуации можно назвать школьников - они получили право не ходить на учебу, ведь все занятия были отменены специальным указом.

На таком фоне многие начинают вспоминать предыдущего главу государства Рафаэля Корреа, который в начале XXI века стал одним из символов нового типа левых президентов. Он весьма успешно "рулил" своей страной с 2007 по 2017 год, однако через год после ухода с поста был не без участия Морено объявлен в розыск, так как попал в число обвиняемых по делу о похищении оппозиционного политика Фернандо Бальды, которого преступники пытались украсть во время поездки в соседнюю Колумбию в 2012 году.

Экс-президент страны Рафаэль Корреа.Фото: REUTERS

Примечательно, что голосовать за Морено "рекомендовал" эквадорцам сам Корреа. Нынешний глава государства был вице-президентом в предыдущем правительстве, из-за чего многие надеялись на продолжение левого курса. Тем не менее сразу же после избрания новый лидер начал планомерный отход от "левых" идей своего предшественника и постепенно принялся "зачищать" остатки старой команды в правительстве (и это, кстати, не считая историю с выдачей Джулиана Ассанджа властям Великобритании). Помимо этого Морено стал "дружить" с США, которых ранее Корреа выгнал из страны, закрыв военную базу в Манте и прекратив работу ряда представительств американских госорганов.

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