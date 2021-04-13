Анекдоты: Сдал кровь вообще на всё. Заплатил 8600. Врач сказал, что, судя по результатам, у него подозрение, что у меня есть деньги

- Милый, привет! Я тебе сделала пельмени на ужин и чуть-чуть ударила машину...

- Что ты сделала?!

- Пельмени.

* * *

Только пессимисты плачутся в жилетку.

Оптимисты - в декольте!

* * *

Фермер Иваныч охраняет свои угодья с помощью дрона, а фермер Петрович - с помощью дрына.

Разница вроде небольшая, в одну букву, но к Петровичу второй раз воровать не ходят, зато Иваныч получил уникальную возможность наблюдать, как у него крадут урожай в режиме реального времени!

* * *

Если муж, забивая гвоздь, попал себе по пальцу, не спешите смеяться.

Дождитесь, когда он выронит молоток.

* * *

- У нас чудесная собака! Незнакомцев чует, как говорится, за версту! Никто не может приблизиться к нашему дому - она моментально сигнализирует!

- Лает?

- Нет, прячется под диван…

* * *

Звонок в дверь:

- Марья Петровна, а Вовка выйдет?

- Выйдет, Вася. Лет через 8 обязательно выйдет. А может, и раньше, если с УДО повезет...

* * *

- Дорогой, и что я в тебе только нашла?

- Что, в наше время 50 миллионов долларов уже не деньги?

* * *

Идея для стартапа:

«Пуховики для зоозащитников на тополином пуху».

* * *

Уборщица заходит в отдел информационных технологий и громко спрашивает:

- Кто тут компьютером умеет пользоваться?

Все без исключения как-то в изумлении, мол, да все умеют.

Уборщица:

- Тогда садитесь за них, выходите в интернет и ищите, козлы, сайт, где учат пользоваться сортиром!

* * *

Когда холостяк жарит мясо, об этом знают все его соседи, а порой и ближайшая пожарная часть.

* * *

Голосовое сообщение:

- Мама, а ты скоро с работы вернешься? Я соскучилась.

- Не успеете, буду через пять минут. Привет Сереже!

* * *

- Как зовут вашего кота?

- Днем или в 5 утра?

* * *

Псих попал в психбольницу. Его поместили в палату. Через некоторое время он просит доктора перевести его в другую палату.

Доктор ему говорит:

- Так вы же кричали, что вы Наполеон, вот мы и поместили вас в палату к Наполеонам.

- Так они императоры Наполеоны, а я торт!