Анекдоты: Сдал кровь вообще на всё. Заплатил 8600. Врач сказал, что, судя по результатам, у него подозрение, что у меня есть деньги

- Милый, привет! Я тебе сделала пельмени на ужин и чуть-чуть ударила машину...
- Что ты сделала?!
- Пельмени.
* * *
Только пессимисты плачутся в жилетку.
Оптимисты - в декольте!
* * *
Фермер Иваныч охраняет свои угодья с помощью дрона, а фермер Петрович - с помощью дрына.
Разница вроде небольшая, в одну букву, но к Петровичу второй раз воровать не ходят, зато Иваныч получил уникальную возможность наблюдать, как у него крадут урожай в режиме реального времени!
* * *
Если муж, забивая гвоздь, попал себе по пальцу, не спешите смеяться.
Дождитесь, когда он выронит молоток.
* * *
- У нас чудесная собака! Незнакомцев чует, как говорится, за версту! Никто не может приблизиться к нашему дому - она моментально сигнализирует!
- Лает?
- Нет, прячется под диван…
* * *
Звонок в дверь:
- Марья Петровна, а Вовка выйдет?
- Выйдет, Вася. Лет через 8 обязательно выйдет. А может, и раньше, если с УДО повезет...
* * *
- Дорогой, и что я в тебе только нашла?
- Что, в наше время 50 миллионов долларов уже не деньги?
* * *
Идея для стартапа:
«Пуховики для зоозащитников на тополином пуху».
* * *
Уборщица заходит в отдел информационных технологий и громко спрашивает:
- Кто тут компьютером умеет пользоваться?
Все без исключения как-то в изумлении, мол, да все умеют.
Уборщица:
- Тогда садитесь за них, выходите в интернет и ищите, козлы, сайт, где учат пользоваться сортиром!
* * *
Когда холостяк жарит мясо, об этом знают все его соседи, а порой и ближайшая пожарная часть.
* * *
Голосовое сообщение:
- Мама, а ты скоро с работы вернешься? Я соскучилась.
- Не успеете, буду через пять минут. Привет Сереже!
* * *
- Как зовут вашего кота?
- Днем или в 5 утра?
* * *
Псих попал в психбольницу. Его поместили в палату. Через некоторое время он просит доктора перевести его в другую палату.
Доктор ему говорит:
- Так вы же кричали, что вы Наполеон, вот мы и поместили вас в палату к Наполеонам.
- Так они императоры Наполеоны, а я торт!