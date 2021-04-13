Экс-арбитр Федотов: «Ситуация с Сухиной выеденного яйца не стоит. Все всегда заходят в судейскую»

Арбитр Игорь Федотов на поле, 2017 г. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» вышло за рамки футбольного поля. И если по истечению 90 минут игры на табло горели 2:0 в пользу «железнодорожников», то в новом скандале на вряд ли кто-то ограничится сухими цифрами.

«Спартак» подал жалобу в Контрольно-Дисциплинарный Комитет (КДК) Российского Футбольного Союза (РФС) с просьбой разобрать эпизод с начальником команды «Локомотива». Выяснилось, что бывший судья Станислав Сухина заходил в судейскую комнату до начала матча, что вызвало недовольства у спартаковцев. Более того, «Спартак» подал жалобу и в Судебно-Экспертную Комиссию (СЭК) на решения главного судьи матча Кирилла Левникова в двух эпизодах, где арбитр не назначил пенальти за игру рукой.

«Комсомолка» решила разобраться в судейском скандале и обратилась за разъяснениями к бывшему судье Игорю Федотову. Арбитр оценил ситуацию вокруг Сухины и признался, что РФС в очередной раз отводят глаза. Настоящая проблема далеко не в действиях начальника команды «Локомотива».

«Противозаконные вещи можно сделать не на стадионе»

— Игорь, что происходит вокруг «Спартака», «Локомотива» и Сухины?

— «Спартак» подаёт жалобу о нарушении регламента и просят разобраться КДК, почему судьи, инспектор матча и делегат не отреагировали на нарушение регламента — Сухина зашёл в судейскую комнату. Должны были сообщать в РПЛ.

Станислав Сухина судил матчи высшего дивизиона чемпионата России с 2001 по 2012 гг. Сейчас - начальник команды «Локомотив» Москва. Фото ИТАР-ТАСС/ Игорь Уткин

— А кто прав-то?

— По большому счёту, ситуация с Сухиной выеденного яйца не стоит. Заходил Сухина в судейскую, ну до этого ещё заходил. Все всегда заходят в судейскую. Все и всегда. Сейчас будут запрашивать камеры. Если увидят, что он действительно заходил, будут допрашивать официальных лиц матча. Что они скажут? «Он попросил разрешения — он зашёл».

— А так можно?

— Конечно, он запрашивает разрешение, получает одобрение и заходит.

— Зачем вообще туда надо заходить именно перед матчем? Что там можно делать?

— Очень много всего. Самое просто — взять карточки замен. «Можно»? «Да, заходите, возьмите карточки замен».

— А мы сразу противозаконные вещи приплетаем.

— Противозаконные вещи можно сделать в другое время, необязательно на стадионе. Во вторник даются назначения. Сколько время со вторника до воскресенья прошло, и что, у Сухины его не было, чтоб надавить на судей? Я вообще не вижу в этой истории ничего криминального со стороны начальников команд. Они все заходят.

— Зачем «Локомотиву» Сухина на этой должности? Есть версия, чтобы надавливать на судей.

— Я сколько работал, ничего такого сказать не могу. Но то, что могу не знать я, могут знать другие.

— Что нам ждать 16-го апреля на заседании по вопросу Сухины?

— Ничего. Самое большое — ему выпишут штраф и погрозят пальчиком. Просто будет конфликт. Если они снимут три очка с «Локомотива», они автоматически одевают золотые медали «Зениту».

«Вся проблема в ВАР, и они ее прикрывают»

— «Спартак» же тоже знал, что в судейскую комнату можно зайти. Зачем тогда эта жалоба?

— Просто «Спартак» решил так. Просто ВАР в лице Иванова не позвал Левникова посмотреть на назначения двух одиннадцатиметровых ударов. «Спартаку» же что-то надо делать. Сегодня СЭК оправдал Левникова, но не оправдала пока Сергея Иванова (Арбитр на ВАР в дерби — прим. ред). Комиссия в очередной раз вводит нас в заблуждения. Уводит нас в сторону, чтобы мы забыли, что на 70% виноват Сергей Иванов.

— Разбирательства по Иванову будут?

— Надо ждать, какое решение примет СЭК. Опять же, они переносят заседания по Сухине. Это же странно. По Гилерме они принимают решение сегодня, у «Спартака» 500 тысяч штраф, а Сухину переносят. У меня тоже к вам вопрос: можно минуя главного арбитра надавить на ВАР?

— В моём понимании — да.

— Конечно же. Арбитры имеют 50% власти, остальные 50% — ВАР. Может быть такая манипуляция? Может быть. Зачем надавливать на судью, когда можно надавить на Иванова. Это может составлять коррупционную составляющую. На минуточку, в комнате ВАР находится Леонид Калошин (ответственный за работу ВАР в России — прим. ред) и всё это видит.

— То есть проблема вообще не в Сухине?

— Разговоры о Сухине уводят в сторону от основной проблемы. Основная проблема — происходящее с ВАР. Я и так видел, что в тех эпизодах были руки, а сегодня после повторов я ещё раз убедился. Сегодня на «Матч ТВ» показали кадр из-за ворот. А ведь он был на ВАР. Там очень хорошо видно, когда на 52-й минуте игрок «Локомотива» падает и подбивает рукой мяч. ВАР это видел. Иванов эту камеру видел и не позвал Левникова.

— Основные вопросы даже не к Левникову, а к Иванову?

—Ну конечно! Я ожидал услышать не то, что Левников не виноват, а что Левников не виноват, и вся проблема в ВАР. Но я этого не услышал.

—Прикрывают?

— Думаю, что прикрывают, да. Не зря они перенесли заседания по Сухине. Видимо, идёт какая-то работа.