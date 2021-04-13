«Спартак» снова воюет с несправедливым судейством: представителя «Локомотива» обвинили в контактах с судьями

После того матча разразился судейский скандал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футбольный клуб «Спартак» обнародовал видеоролик, благодаря которому может получить техническую победу в проигранном матче с «Локомотивом» и опять включиться в чемпионскую гонку. На этом видео отражено, как человек, очень похожий на начальника команды «Локомотива» Станислава Сухины, за час до игры со «Спартаком» (2:0) выходит из судейской комнаты. Это противоречит правилам – никто из представителей команд не имеет права заходить в судейскую до матча и после него. Это сделано для того, чтобы никто не смог влиять на результат. А после того матча разразился судейский скандал – эксперты считают, что арбитр встречи Кирилл Левников не назначил в ворота хозяев как минимум два пенальти.

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Цена этому матчу очень высока. На кону – «серебро», возможное попадание в Лигу чемпионов, а вместе с ним 25-20 млн евро призовых от УЕФА. Поэтому «Спартак» так разъярен.

Согласно регламенту теоретически «Локомотиву» за визит Сухины к судьям могут присудить техническое поражение. Но только в том случае, если будет доказано, что представитель «Локомотива» оказывал на арбитров давление с целью обеспечить нужный вариант. Решение сегодня должен принять Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК). Но маловероятно, что «Спартаку» присудят победу. И вот почему.

- На видео отражено то то, как Станислав Сухина посещает судейскую. Доказательств, что он там оказывает давление на судей, нет. А, значит, действует уже другой пункт регламента, согласно которому «Локомотиву» грозит штраф и дисквалификация сотрудника.

- В истории российского футбола были другие примеры еще более вопиющих нарушений, но технические поражения не присуждались. Например, в октябре 2020 года судью матча молодежных «Ахмат» - «Спартак» избили прямо на поле. Сделал это представитель грозненского клуба. А потом были разборки в судейской. Результат матча оставили в силе.

«СПАРТАК» УЖЕ ГРОЗИЛСЯ СНЯТЬСЯ ИЗ РПЛ ИЗ-ЗА СУДЕЙСТВА

«Спартак» и раньше протестовал против несправедливого на его взгляд судейства. В августе Федун грозил снять команду с чемпионата после матча с «Сочи», и скандал удалось замять с превеликим трудом и с подключением главы РФС Александра Дюкова. В декабре снова после матча с «Сочи» был отстранен арбитр Игорь Панин – его заметили в компании представителей южного клуба, и подозревали, что он с ними употреблял алкоголь.

КТО ТАКОЙ СТАНИСЛАВ СУХИНА И ЧТО ОН ДЕЛАЕТ В «ЛОКО»

Сейчас снова «Спартак» поднимает судейский скандал. И делает это очень правильно. На «Локомотив» действительно обижены многие соперники. И виной тому – репутация того самого Станислава Сухины.

Формально ее к делу не пришьешь, но в футбольном мире считается, что бывший арбитр Сухина попал в «Локомотив» попал неслучайно. Ранее он очень часто судил игры «Локо» (35 из 171 матча, что были в его карьере). В них у «Локомотива» сумасшедшая статистика побед. Закончив карьеру действующего рефери, Сухина стал одним из боссов у судей. А потом уже пришел на работу в «Локомотив».

И теперь болельщики думают, что благодаря связям бывшего арбитра в судейских кругах «Локомотив» судят очень лояльно. Действительно, недовольства судьями у железнодорожников нет. А в некоторых ключевых моментах судейские решения принимались в пользу «красно-зеленых». Болельщики считают, что вклад Сухины в чемпионство «Локо» 2019 года был немалым.

Про это говорили многие, но даже всесильный Евгений Гинер мог только жаловаться прессе. Так что если работой Сухины в клубе соперники «Локо» недовольны, то сейчас самый удобный момент нанести удар.