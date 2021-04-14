Арестован бывший премьер Кувейта: местным СМИ запретили освещать дело

В период с 2001 по 2011 годы ас-Сабах возглавлял министерство обороны Кувейта

Впервые в истории Кувейта суд распорядился заключить под стражу бывшего премьер-министра страны Джабера аль-Мубарака аль-Хамада ас-Сабаха.

Его обвиняют в коррупции и взяточничестве, но это единственные детали, просочившиеся в иностранные СМИ: в самом Кувейте наложен строжайший запрет на любые публикации, связанные с этим делом, передает AA.

Дело против бывшего премьера было возбуждено еще в ноябре 2018 года, ас-Сабаха подозревали в растрате денег Армейского фонда. Общая сумма растраченных средств превышает 760 млн. долларов. В период с 2001 по 2011 годы ас-Сабах возглавлял министерство обороны Кувейта.

Ситуацию прокомментировал kp.ru советник председателя московской Торгово-промышленной палаты Владимир Сидоров:

- В Кувейте бывали случаи ареста даже членов правящей семьи (за убийство жен, наркотики), но чтобы в тюрьму попал бывший глава правительства - такого никогда не бывало. Пока Кувейту на протяжении многих лет удавалось избежать масштабных кризисов, во многом благодаря сложившемуся балансу в клановой системе и авторитету эмира и членов семьи, неоднократно подтвердивших свою способность реагировать на запросы народа быстро и адекватно.

Кувейт - богатейшая и интереснейшая страна, но она находится на слабых позициях в мировом антикоррупционном рейтинге, а торможение экономики и отсутствие реальных реформ, помноженное на неблагоприятную рыночную среду (бюджет Кувейта гораздо сильнее своих соседей зависит от текущего уровня цен на нефть), формирует запрос на перемены, которые пока не институционализированы и не могут пробиться через консервативное руководство и все более оппозиционный парламент.

Если аресты - это показная возня с целью доказать народу и парламенту, что руководство хочет перемен и перехватывает повестку дня - то высокопоставленного обвиняемого очень быстро отпустят. Но, возможно, это акция устрашения или реальное начало чистки в верхах с приходом новых людей. Если такая чистка действительно началась, то и в российско-кувейтских отношениях может начаться прогресс: напомню, что уже несколько лет в Кувейте тамошними властями неправомерно удерживается российская гражданка, бизнесвумен Мария Лазарева. Коррумпированные кувейтские чиновники тормозят процесс ее возвращения на родину.