2019-05-05T15:11:20+03:00
В мире

В Кувейте суд запросил за освобождение россиянки залог в $65 млн

Ранее Мария Лазарева была приговорена к десяти годам тюрьмы за растрату госсредств
Александр ДЖУМАЕВ
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Мария Лазарева (вторая слева) со своими деловыми партнерами. Фото: KGL InvestmentМария Лазарева (вторая слева) со своими деловыми партнерами. Фото: KGL Investment
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Апелляционный суд Кувейта постановил освободить гражданку России Марию Лазареву, ранее приговоренную к десяти годами лишения свободы за растрату государственных средств, под залог в размере 20 млн кувейтских динар (более 65 миллионов долларов). Об этом в воскресенье сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимира Сидорова.

"На данный момент суд постановил отменить решение суда первой инстанции (приговор о тюремном заключении на десять лет - ред.) и освободить Лазареву и ее кувейтского партнера, если каждый из них заплатит залог в размере 20 миллионов кувейтских динар (более 65 миллионов долларов)", - приводит агентство слова Сидорова.

Мария Лазарева, занимавшая должность вице-президента и управляющего директора компании KGLI, была задержана вместе со своим кувейтским коллегой Саидом Дашти. Из обвиняли в растрате средств, вложенных Портовым управлением Кувейта в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI и невыполнении работ по созданию портового хаба.

Спустя некоторое время Лазарева вышла на свободу под залог, однако в мае 2018 года она была приговорена к десяти годам тюремного заключения по обвинению в растрате государственных средств.

В марте этого года в ходе визита в Кувейт глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсудил с властями эмирата сложившуюся ситуацию, а также передал своему кувейтскому коллеге просьбу обеспечить ее законные права. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, на переговорах с главой Национального собрания Кувейта Марзуком Али аль-Ганимом в конце апреля просила внимательно отнестись к судьбе осужденной россиянки и рассмотреть возможность ее освобождения под залог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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