Вопрос дня: А какой был ваш самый памятный звонок в жизни? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Крис РОМАН, эксперт по российско-американским отношениям:

- Настолько серьезных звонков, которые остановили бы войну, у меня в жизни не было. Путин хороший политик и грамотный историк. А у Байдена менталитет, как у 12-летнего мальчишки, которого иногда нужно ставить в угол. Россия должна показать, что способна на все, чтобы защитить Родину.

Герман КЛИМЕНКО, председатель совета Фонда развития цифровой экономики:

- В конце 80-х я служил на Камчатке. Нас подняли в 3 утра проводить экстренный сеанс связи. Героическими усилиями и матами из Москвы внезапный сеанс связи был проведен. Когда командир части вручил мне телефонную трубку, я вообще не понял, с кем разговариваю и кто говорит мне спасибо. Оказалось, что это был космонавт Евгений Леонов и что я практически спас какие-то удивительно важные разработки. Говорить с ним для меня было, как общаться с солнцем.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- Самый памятный - когда десять лет назад меня позвали на Байконур, на старт «Союза». Я был на конвенте фантастов и сначала решил, что это розыгрыш. А когда понял, что на самом деле увидел старт, - был в полном восторге.

Владимир МАМОНТОВ, генеральный директор радио «Говорит Москва»:

- Как-то позвонил Анатолий Александрович Вассерман и сказал, что я был прав.

Юлия ЧИЧЕРИНА, певица:

- У меня никогда не было телефона. Я по нему не разговариваю. Мне просто повезло. И пока у меня есть такая возможность, я не разговариваю по нему, это очень удобно.

Захар ПРИЛЕПИН, писатель:

- Когда любимая женщина звонит. Вот памятный. Но я вам про него не расскажу.

Михаил БОЯРСКИЙ, актер:

- Однажды меня поздравил Никулин с Новым годом, для меня это был шок, что такой великий человек может просто так взять и позвонить мне и поздравить с Новым годом.