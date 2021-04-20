Анекдоты: Китай заявил, что появление в Британии нового штамма коронавируса - это нарушение авторского права

Доллар преодолел важную психологическую отметку - всем уже пофиг, сколько он стоит.
* * *
В России с назначением человека на высокую должность автоматически срабатывает функция активации бизнес-талантов членов его семьи, включая младенцев.
* * *
В ресторане пьяный посетитель подходит к музыкантам и начинает им на жизнь жаловаться, что, мол, тоска, работа достала, жена стерва, дети оболтусы...
Музыкант:
- Да, мужик, этот блюз знаем, сейчас слабаем.
* * *
Приходит Буратино к директору школы, под мышкой два полена:
- Родителей вызывали?
* * *
Петрович в деревне останавливал коня на скаку, входил в горящие избы.
В общем, вел себя как баба!
* * *
В вагоне-ресторане:
- Официант, я жду пива уже 200 километров!
* * *
Воспитанный и деликатный человек никогда не станет травмировать случайного прохожего неприятным известием о том, что у того выпал из кармана кошелек.
* * *
- Почему тебя так бабы любят?
- Потому что я умный, добрый и веселый.
- А почему не женишься?
- Так повторяю: потому что я умный…
* * *
Объявление:
«Наше коллекторское агентство принимает теперь заказы и по неисполненному супружескому долгу. В особых случаях гасим такие долги своими силами».
* * *
У него в голове конституционная монархия: царь вроде бы есть, но реальная власть у тараканов.
* * *
В детстве мне ничего просто так не покупали: хочешь велосипед - окончи учебный год без троек, хочешь скейт - перекопай огород, хочешь новый телефон - помоги бабушке сделать ремонт.
Поэтому у меня ничего не было.
* * *
- Ты только представь, как они обрадуются, если мы не придем!
- Да. Надо идти.
* * *
Женщины не любят дождь, потому что он сбрасывает их лица к заводским настройкам.
* * *
Тяжело живется нынче сатирикам. Придумаешь какую-нибудь пародию на нашу действительность, а Госдума, оказывается, ее уже в третьем чтении принимает в качестве закона.