Анекдоты: Китай заявил, что появление в Британии нового штамма коронавируса - это нарушение авторского права

Доллар преодолел важную психологическую отметку - всем уже пофиг, сколько он стоит.

* * *

В России с назначением человека на высокую должность автоматически срабатывает функция активации бизнес-талантов членов его семьи, включая младенцев.

* * *

В ресторане пьяный посетитель подходит к музыкантам и начинает им на жизнь жаловаться, что, мол, тоска, работа достала, жена стерва, дети оболтусы...

Музыкант:

- Да, мужик, этот блюз знаем, сейчас слабаем.

* * *

Приходит Буратино к директору школы, под мышкой два полена:

- Родителей вызывали?

* * *

Петрович в деревне останавливал коня на скаку, входил в горящие избы.

В общем, вел себя как баба!

* * *

В вагоне-ресторане:

- Официант, я жду пива уже 200 километров!

* * *

Воспитанный и деликатный человек никогда не станет травмировать случайного прохожего неприятным известием о том, что у того выпал из кармана кошелек.

* * *

- Почему тебя так бабы любят?

- Потому что я умный, добрый и веселый.

- А почему не женишься?

- Так повторяю: потому что я умный…

* * *

Объявление:

«Наше коллекторское агентство принимает теперь заказы и по неисполненному супружескому долгу. В особых случаях гасим такие долги своими силами».

* * *

У него в голове конституционная монархия: царь вроде бы есть, но реальная власть у тараканов.

* * *

В детстве мне ничего просто так не покупали: хочешь велосипед - окончи учебный год без троек, хочешь скейт - перекопай огород, хочешь новый телефон - помоги бабушке сделать ремонт.

Поэтому у меня ничего не было.

* * *

- Ты только представь, как они обрадуются, если мы не придем!

- Да. Надо идти.

* * *

Женщины не любят дождь, потому что он сбрасывает их лица к заводским настройкам.

* * *

Тяжело живется нынче сатирикам. Придумаешь какую-нибудь пародию на нашу действительность, а Госдума, оказывается, ее уже в третьем чтении принимает в качестве закона.