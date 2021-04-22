Анекдоты: К концу офисной пьянки я понял, что бейджики - великая вещь

Говорят, противоположности сходятся. Но тогда почему я никак не могу сойтись с какой-нибудь умной, красивой и богатой женщиной.

* * *

Вопрос в чате:

«Каждый раз, когда что-то покупаю, у меня с карты списываются деньги. Кто-нибудь знает, как отключить эту функцию? Очень раздражает».

* * *

- Зачем «Форбс» печатает списки самых богатых?

- На случай революции…

* * *

Нынешние ученики ходят с огромными рюкзаками с тоннами учебников и тетрадей. Школа с младых ногтей готовит их к тому, что они будут работать доставщиками еды.

* * *

Можно долго откладывать деньги на все что угодно - все равно их придется внезапно отдать стоматологу.

* * *

Вегетарианцы не стареют. Они увядают.

* * *

Что меня больше всего бесит в нынешней пандемии - так это то, что нельзя, как раньше, лизнуть пальцы, чтобы открыть наконец этот чертов пластиковый пакет в магазине…

* * *

К сожалению, признаки того, что женщина тебя любит, примерно такие же, как если она хочет тебя убить.

* * *

Жена, уходя в магазин, предупредила мужа:

- Будешь варить пельмени, кидай их в кастрюлю по одному, чтобы не слиплись!

Когда вернулась, злой муж варил шестой пельмень!

* * *

- Мама, папа, познакомьтесь! Это Максим.

- Ты же только хомячка хотела завести…