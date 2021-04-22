Анекдоты: К концу офисной пьянки я понял, что бейджики - великая вещь

Говорят, противоположности сходятся. Но тогда почему я никак не могу сойтись с какой-нибудь умной, красивой и богатой женщиной.
* * *
Вопрос в чате:
«Каждый раз, когда что-то покупаю, у меня с карты списываются деньги. Кто-нибудь знает, как отключить эту функцию? Очень раздражает».
* * *
- Зачем «Форбс» печатает списки самых богатых?
- На случай революции…
* * *
Нынешние ученики ходят с огромными рюкзаками с тоннами учебников и тетрадей. Школа с младых ногтей готовит их к тому, что они будут работать доставщиками еды.
* * *
Можно долго откладывать деньги на все что угодно - все равно их придется внезапно отдать стоматологу.
* * *
Вегетарианцы не стареют. Они увядают.
* * *
Что меня больше всего бесит в нынешней пандемии - так это то, что нельзя, как раньше, лизнуть пальцы, чтобы открыть наконец этот чертов пластиковый пакет в магазине…
* * *
К сожалению, признаки того, что женщина тебя любит, примерно такие же, как если она хочет тебя убить.
* * *
Жена, уходя в магазин, предупредила мужа:
- Будешь варить пельмени, кидай их в кастрюлю по одному, чтобы не слиплись!
Когда вернулась, злой муж варил шестой пельмень!
* * *
- Мама, папа, познакомьтесь! Это Максим.
- Ты же только хомячка хотела завести…