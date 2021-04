«Манижа не в формате «Евровидения!»: Карен Кавалерян раскритиковал хит певицы

Поэт Карен Кавалерян о песне Манижи: "Нынешний российский номер, к сожалению, не только художественно беспомощен, но и не форматен для конкурса". Фото: Личный архив поэта + Максим Ли

Поэт Карен Кавалерян - рекордсмен «Евровидения», автор песен для 8 конкурсантов из 5 стран. Дима Билан в 2006 году и Ани Лорак в 2008 году были в шаге от победы на евросмотре благодаря его хитам.

Сейчас от России на конкурс едет певица Манижа. Далеко не всем пришёлся по вкусу эта артистка и ее песня. Есть на этот счёт своё мнение и у Кавалеряна.

-У меня на «Евровидение» сухой, прагматичный взгляд. Подозреваю, именно поэтому мне в свое время и удалось написать 8 крайне удачных песен для конкурсантов из 5 разных стран.

Нынешний российский номер, к сожалению, не только художественно беспомощен, но и не форматен для конкурса. Это неумолимый факт.

- Есть ли шансы на победу у песни Russian Woman, которую представляет Манижа?

- Только если считать победой выход из полуфинала и итоговое место во втором десятке. Так скорее всего и произойдет. Благодаря голосам диаспоры, Россия никогда не упадет в третий десяток, какой бы неудачный номер не представила исполнительница.

- Вы критикуете песню, хотя сами столкнулись с тем, что вашу песню для Димы Билана «Never Let You Go»хотели заменить перед «Евровидением». Если не ошибаюсь, ее обрекли на провал все эксперты?

- Действительно, в 2006-м мы столкнулись с очевидным противодействием нашей песне, но это случилось на внутреннем отборе. Как только ее заявили в качестве официальной, она сразу взлетела в первую тройку во всех чартах и не покидала топ до конца, чего не скажешь о нынешней российской песне, плотно застрявшей в середине второго десятка.

Не хочу ворошить прошлое, тем более что история расставила всех по своим местам, но не секрет, что за попыткой заменить «Never Let You Go», торчали уши «жучков», приторговывающих на внутреннем рынке песнями иностранных авторов. Единственным, кто в той ситуации стоял до конца, был сам Билан, который сразу четко обозначил, что поедет на конкурс только с «Never Let You Go». И он был сполна вознагражден фортуной за то, что проявил характер.

- Ваши песни ни разу не оказывались в итоговом протоколе «Евровидения» ниже десятой позиции, дважды занимали второе и однажды третье место. Как автор, вы наверняка знаете «секрет успеха» для этого песенного конкурса?

- Этот секрет знают все. Песня должна быть яркой, запоминающейся, с хитовым рефреном и эффектным сценическим номером, а представлять ее должен классный исполнитель. Проблема в том, что каждый понимает под этим что-то свое. Именно разница в понимании и отличает профессионала от дилетанта, и она же расставляет всех по местам в итоговой таблице.

- Вы автор более 1000 песен на русском и английском языках, вошедших в репертуар российских звёзд. Есть ли среди них те, что вам особенно дороги? Назовите свой топ-3.

- «Старый отель» группы «Браво», потому что это первая «большая» песня, которую я написал еще зеленым студентом. Она не только живет до сих пор, но и занимает в репертуаре группы особое место.

Карен Кавалерян с лидером группы "Браво" Евгением Хавтаном, женой Ликой и друзьями. Фото: Личный архив

«Ночное рандеву» Криса Кельми, которая открыла мне двери в большой шоу-бизнес. В песню не верил никто, кроме меня. Даже сам Крис. Поэтому и расположил ее на второй стороне альбома. Через год она стояла первым номером во всех хит-парадах от Бреста до Владивостока.

И, наконец, «Ты сделана из огня», первоначально записанная Вадимом Услановым, а позже перепетая многими звездами, включая Володю Преснякова и Алексея Чумакова. Она, может, и уступает первым двум в популярности, но занимает в моем сердце особое место – я в свое время посвятил ее своей жене Лике, с которой мы вместе уже четверть века.

- Почему вы, успешный автор, вдруг перестали писать песни для наших звезд и занялись театральными проектами?

- Сошлись сразу несколько причин. Во-первых, я эмоционально устал от шоу-бизнеса. Все, что можно было от него получить, я получил. И он от меня тоже. Притяженья больше нет, а без любви такие дела не делаются.

Вторая причина – понимание, что невозможно до старости писать эстрадные шлягеры и при этом оставаться актуальным.

И в-третьих, я с юности был влюблен в музыкальный театр, просто судьба распорядилась по-своему, отправив меня в шоу-бизнес. Но сейчас я чувствую себя на своем месте.

- Неужели вы откажете, если вас попросит написать хит кто-то из ваших друзей-певцов?

- Пусть теперь управляются сами, довольно с меня хит-парадов. После своей первой театральной премьеры, я сделал три коротких камбэка, написав в 2010 и 2013 годах конкурсные песни на «Евровидение» для артистов из Армении и Украины, и тогда же альбом для Дианы Гурцкая. В последнем случае я не устоял перед именем соавтора. Это был Горан Брегович. Но все это давно в прошлом.

- Вы нашли свое вдохновение в жанре мюзикла. А пробовали писать для драматического театра?

- У меня есть две готовые пьесы, воплотить которые никак не удавалось из-за занятости в мюзиклах. Но в конце марта этого года, на сцене небольшого, но прекрасного драматического театра в старом русском городе Камышине, состоялась премьера моей пьесы «Бестселлер». Было опасение, что текст не выдержит испытания, оставшись без музыкальных «подпорок», которые отвечают за эмоциональный ряд в мюзиклах. Однако премьера прошла отлично. Сейчас я работаю над тем, чтобы перенести эту пьесу на столичную сцену.

- Недавно вышли ваши две книги прозы. Расскажите о самых первых пробах пера. Как давно вы начали ее писать?

- Мне было около четырнадцати, когда я на спор сочинил продолжение «Дубровского». Может, из того эксперимента и выросла моя любовь к сиквелам. На протяжении всей своей песенной карьеры я вел дневники, делая этакие «записки на полях», и когда во время пандемии были заморожены все театральные проекты, то собрал из них свою первую книгу «Танцы в осином гнезде». Можно назвать ее мемуарами, но на самом деле это сборник рассказов об эстрадных артистах, с которыми меня сводила жизнь. Я не люблю незаконченных дел и, фактически уйдя из шоу-бизнеса, не попрощался с ним должным образом. Сейчас развод оформлен официально.

Следом я завершил роман-сериал «Легенды отеля Метрополь», первые эпизоды которого появились еще семь лет назад. Когда я писал его, то чувствовал себя мальчишкой, который впервые пробует мороженое. Сколько себя помню, всегда хотел быть романистом. Просто жизнь бросила меня, совсем еще юного, в шоу-бизнес, и первые же мои песни стали хитами. А успех увлекает.

КСТАТИ

8 хитов Кавалеряна для «Евровидения»

Northern Girl - «Премьер министр» 2002 - Россия

Never Let You Go - Дима Билан 2006 - Россия

Work Your Magic - Дмитрий Колдун 2007 - Белоруссия

Anytime You Need - Айко 2007 - Армения

Shady Lady - Ани Лорак 2008 - Украина

Peace Will Come - Диана Гурцкая 2008 - Грузия

Apricot Stone - Ева Ривас 2010 - Армения

Gravity - Злата Огневич 2013 - Украина