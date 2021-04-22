Организаторов неудавшейся Суперлиги могут отстранить от "кормушки"

За пару дней Суперлигу покинули большинство коллективов, так и не сыграв в ней ни единого матча. Фото: REUTERS

Один из главных организаторов путча президент «Ювентуса» Андреа Аньелли вчера окончательно признал свое поражение. А на место главы Ассоциации европейских клубов, которое еще на прошлой неделе занимал Аньелли, уже назначен президент ПСЖ Гассер Аль-Хелафи. Напомним, что парижский клуб сразу отказался от участия в сомнительном проекте, за что и был вознагражден.

Опасаются люстрации и другие революционеры. Босс «Ливерпуля» Джон Хенри извиняется перед болельщиками и главным тренером Юргеном Клоппом: «Я подвел вас». А тем временем появляется информация, что американская инвестиционная компания Fenway Sports Group, которой принадлежит популярнейший английский клуб, выставляет его на продажу.

Приносят свои официальные извинения и итальянские клубы.Просит прощения даже директор «Милана» Паоло Мальдини, которого забыли предупредить о готовящемся перевороте. А тренер «МанСити» Пеп Гвардиола заявляет, что руководители клубов не должны извиняться за их владельцев.

Главный зачинщик скандала президент «Реала» Флорентино Перес еще старается надувать щеки: «Суперлига не умерла, а находится в режиме ожидания, мы будем работать над проектом. Все 12 клубов-основателей подписывали одинаковые контракты. Отмечу, что ни один из клубов ещё не заплатил штраф за выход из Суперлиги. Официально ещё никто никуда не вышел», - приводят слова Переса испанские СМИ.

Президент "Реала" Флорентино Перес не спешит признавать полный провал своей идеи. Фото: REUTERS

А президент УЕФА Александр Чеферин, набравший очков во время скандала, потирает руки.

"Ему (Пересу) нужен президент УЕФА, который будет подчиняться ему, слушать его, делать то, что он хочет. А я стараюсь делать то, что, на мой взгляд, хорошо для европейского и мирового футбола… Я не ожидаю, что кто-то в футболе будет недооценивать меня в будущем», - заявил глава европейского футбола.

Последние слова футбольного чиновника имеют особое значение. Ведь УЕФА в понедельник представил проект новой Лиги чемпионов, куда войдут уже не 32, а 36 клубов. Играть они будут по швейцарской системе (как в шахматах). Топ-клубы получают дополнительные преференции… УЕФА, кстати, сейчас ведет переговоры об увеличении бюджета Лиги чемпионов с 4,5 до 7 млрд евро. А банкует Чеферин, который теперь имеет зуб на 12 клубов. И самый главный вопрос – как будут делиться доходы от самого богатого турнира в мире – открыт.