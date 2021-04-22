«Шансы 50 на 50»: прогноз на дерби «Спартак» — ЦСКА от Романа Широкова

Матч «Спартак» - ЦСКА пройдет 25 апреля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Календарь Российской Премьер-Лиги приближается к, возможно, главному матчу страны — дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Обе команды борются за место в еврокубках, обе имеют шансы на Лигу чемпионов. И «Спартак» и ЦСКА подходят к этому матчу с поражениями в своих последних играх. Красно-белые сенсационно проиграл «Уфе» — 0:3, а «армейцы» не справились с «Локомотивом» в полуфинале кубка страны.

Экс-футболист «Спартака», ЦСКА и «Зенита» Роман Широков рассказал «КП», что стоит ждать от предстоящего дерби и в какой форме к очному противостоянию подходят обе команды.

Когда матч «Спартак» — ЦСКА: 25 апреля, 16:30

Где посмотреть матч «Спартак» — ЦСКА: «Матч ТВ»

Прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА от Романа Широкова:

— Перед таким матчем все шансы 50 на 50. Неважно, в какой форме подходят команды. В данном конкретном матче форма не нужна. Даже если она безобразна, на один матч всегда можно настроиться. Они проиграли последние свои матчи, но если бы они выиграли, это все равно никак не отразилось бы. Все прекрасно понимают, какое значение имеет этот матч. Но какой получится игра, трудно сказать. Можно прогнозировать все, что угодно. Матч на матч не приходится. Вдруг, кто-то забьет на первых минутах, тогда будет яркий атакующий матч. А может получится скучно. Сейчас такой футбол, что очень трудно что-то прогнозировать. Особенно эти две команды. Их то в жар, то в холод, — признался Широков.

Несмотря на принципиальность противостояния и равные шансы, команды подходят к дерби не в равных условиях. Перед матчем с ЦСКА у «Спартака» был перерыв в неделю, тогда как «армейцы» во вторник играли с «Локомотивом». Это не только дополнительные дни на передышку для красно-белых, но и время, чтоб забыть обидное поражение от «Уфы» в день рождения клуба. Роман Широков признался, что все эти обстоятельства ничего не значат и никак не повлияют на исход противостояния.

— А до «Уфы» они блистали? Все победы уничтожили следующими двумя матчами, вот и все. Почему так происходит? Спросите у тренерского штаба. Они же видят, что происходит на тренировках, анализируют происходящее. Сегодня хорошо сыграли, завтра — плохо. Причины этого результата никто не знает, только те люди, которые работают с командой. Связано ли это с уходом Тедеско? Пусть уходит. А что, для того, кто придет вместо него, не нужно стараться? Или им деньги не платят? Они вообще-то за деньги играют. Контракты неплохие, нужно их отрабатывать. Тренеры приходят и уходят. Есть контрактные обязательства, обязательства перед болельщиками, которые на них смотрят. Наверное, у меня глупое предположение, что они амбициозные футболисты, которые хотят сами развиваться и выигрывать что-то. От фигуры главного тренера здесь вообще ничего не зависит. Никто никакие шансы не терял. Вы уверены, что «Локомотив» в следующих 4 матчах 12 очков наберет? Еще вообще ни для кого ничего не понятно, — сказал kp.ru Широков.

Если перемены на тренерском мостике «Спартака» только грядут, то в ЦСКА они уже произошли. Ивица Олич не так давно встал у руля «армейцев», но уже потерпел два подряд поражения. Дерби против «Спартака» — отличный шанс на реабилитацию. Роман Широков оценил шансы и готовность ЦСКА Олича к матчу с красно-белыми.

— Тренер не может за пять матчей кардинально что-то поменять. Какие-то претензии к нему все равно есть, если он месяц уже работает, наверное, можно было что-то и по-другому сделать. Проблема с реализацией, о которой он говорит с первого матча. Они были и до него, но пока это никак не решается. Глобальных претензии к Оличу я бы не предъявлял. О его работе можно судить через полгода. Матч со «Спартаком» для него ничего не дает. Что может показать один матч? Плохая реализация зависит от мастерства футболистов. Если оно есть, реализуешь большую часть, если нет, то 50 на 50. Нужно над этим больше работать, - сказал Широков.