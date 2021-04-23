Свадьба Александра Большунова и Анны Жеребятовой: лыжник и его супруга расписались

Александр Большунов и Анна Жеребятова расписались Фото: Instagram.com

Александр Большунов и Анна Жеребятова стали мужем и женой. Об этом сообщила сама Анна, показав у себя в Инстаграм свидетельство о браке.

Обладатель уже двух кубков мира Большунов накануне приехал вместе со сборной в Москву, где провел автограф-сессию в ГУМЕ.

Сама свадьба состоится 24 апреля в Подмосковье. Как нам рассказывала главный тренер сборной Елена Вяльбе, на торжестве будет узкий круг людей, человек 60… Сам же Большунов говорил, что из лыжников он пригласил только ребят из свой группы подготовки, которую тренирует Виктор Бородавко. А это значит, Дениса Спицова, Алексея Червоткина и Александра Терентьева. Плюс, еще несколько лыжников. Из знаменитых спортсменов Большунов, как известно, приглашал норвежца Клебо, но тот приехать отказался, сославшись на то, что в эти дни снимается в телешоу.

Напомним, что жена Большунова Анна тоже лыжница, они познакомились в сборной. Месяц назад стало известно, что Жеребятова завершила карьеру.