«Сначала я подумала «ну такое…». Кто такая Анна Жеребятьева, на свадьбу с которой Большунов пригласил Клебо

Лучший спортсмен России женится 24 апреля. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Чемпион мира Александр Большунов – сейчас главный спортсмен в России. За его разборками с норвежцами и Йоханесом Клебо на лыжне и даже за ее пределами следил весь мир. Но после одной из самых жестких гонок Большунов пригласил главного соперника на свою свадьбу. Уже известно, что бракосочетание состоится 24 апреля. Но кто же избранница Сан Саныча?

Анна Жеребятьева, спортсменка и просто красавица

В мире лыжного спорта в этом нет никакого секрета. Невеста Большунова – 24-летняя Анна Жеребятьева, спортсменка и красавица. Она тоже занимается лыжными гонками, но больших успехов пока достигала лишь на юниорских и молодежных соревнованиях.

Аня родилась в городе с труднопроизносимым названием Кувандык, он находится в Оренбургской области (Напомним, что родина 24-летнего Большунова – Брянская область). Лыжами Жеребятьева увлеклась в 7 лет, побеждала в эстафете на юниорском чемпионате мира в 2017-м, и на молодежном ЧМ-2019 в масс-старте на 15 км. А вот на взрослом уровне пока таких результатов нет. И это косвенно отражалось на Большунове.

Невеста Большунова – 24-летняя Анна Жеребятьева, спортсменка и красавица. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В сборной некоторых раздражает роман Жеребятьевой и Большунова

Дело в том, что тренерский штаб, зная об отношениях лидера сборной и Анны, разрешал приезжать Жеребятьевой в сборную даже тогда, когда она не отбиралась в команду. Это не нравилось многим болельщикам и даже некоторым спортсменам.

Так было и на недавнем чемпионате мира. Анна Жеребятьева не была включена в сборную России, но все равно как-бы была в команде. «Мы за нее не платим, она не тренируется с командой. Аня делает все для того, чтобы Саше было спокойно и комфортно. Для меня она просто жена декабриста», - объяснила Елена Вяльбе роль невесты Большунова.

Но, кажется, здесь все не так просто. «Как в команде воспринимают, что я езжу с ним? Есть пара человек, которых это раздражает», – призналась Жеребятьева журналистам. Но пока Анна помогает Большунову добиваться результата, мы вряд ли узнаем, кто эти «Пара человек».

Она тоже занимается лыжными гонками, но больших успехов пока достигала лишь на юниорских и молодежных соревнованиях. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Познакомились на медосмотре, а отношения начались с арбуза

Большунова многие считают довольно закрытым. Он, например, не любит, когда с ним кто-то тренируется рядом, и если кто-то во время занятия на трассе «садится» ему на пятки, демонстративно уходит на другой круг. Наверняка, сойтись с таким непростым в общении человеком было сложно. Аня подтвердила это, однажды рассказав, как они познакомились с Александром.

Первая встреча состоялась на медосмотре – его спортсмены проходят каждый год перед сезоном. Там Жеребятьева и Большунов и пересеклись в первый раз, и видимо Анна приглянулась Александру. Но решительных действий будущий чемпион какое-то время не решался предпринимать. Как вспоминала девушка, Саша первые несколько сборов пытался ухаживать как-то робко, и она не воспринимала его всерьез. «На тот момент я подумала, что это все «ну такое...», - описывала долгий процесс

Но однажды Аня заболела и Александр проявил себя с лучшей стороны. «В свой выходной он приехал ко мне с огромным мешком фруктов. Один фрукт я очень хорошо запомнила — арбуз. В этот момент, как ни странно, я поняла, что вот она та самая забота. После того, как я выздоровела, да и во время того, когда я болела, мы начали общаться ? и так все закрутилось».

Свадьба состоится 24 апреля Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

3 млн рублей к свадьбе

Свадьба состоится 24 апреля, и на не приглашен не только Клебо, но и Елена Вяльбе. И очень может быть, что-то на праздничном столе будет приготовлено самой Аней. Кулинария – это одно из ее увлечений. А Александру невеста готовит тортики, но не так уж часто – на сборах не до вкусняшек.

Еще Жеребятьева увлекается психологией, и в инстаграме ведет блог о здоровой жизни. Судя по всему, у Ани может быть хорошее будущее, как у блогера. А на хороший подарок на свадьбу Александр заработал на чемпионате мира. Премиальные Большунова за «золото», два «серебра» и «бронзу» составили порядка 35 тысяч евро. То есть более 3 млн рублей. Но часть из них чемпион обещал потратить на благотворительность.