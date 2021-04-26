Дмитрий Песков: президент в майские каникулы будет работать

Пресс-секретарь Владимира Путина ответил на вопросы обозревателя КP.RU Александра Гамова. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- Дмитрий Сергеевич, уже появилась информация, результаты опросов, по которым примерно половина работодателей, ну, это в основном частные предприниматели, хотели бы, чтобы их трудящиеся работали во время майских каникул, которые объявил президент. Тем более, что они не хотят оплачивать отпускные и так далее. Обязателен ли для них Указ президента о майских каникулах? И что будет, если они его не захотят выполнять?

- Ну, смотрите, есть предприятия, которые не останавливаются. Есть предприятия, которые работают в выходные дни. Они, соответственно, будут так же работать.

Но те предприятия, которые... действуют на основе ненормированного графика, ну, там другая ситуация.

- Ну то есть, тех, кто не уйдёт на майские каникулы, не будут наказывать за то, что они не станут выполнять указ?

- Нет, конечно.

- И еще такой вопрос напрашивается. А сам Владимир Владимирович Путин будет выполнять свой указ о майских каникулах?

- Смотрите, мы неоднократно говорили, что, по сути, обязанности президента подразумевают постоянное функционирование. Потому что - происходит постоянный документооборот тех документов, которые должен принимать и подписывать, рассматривать и подписывать глава государства. Оперативные вопросы, доклады ведомств, - это процессы, которые не знают выходных.

Но, в то же время, каких-то таких публичных мероприятий не запланировано в эти выходные дни.

- Спасибо.

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