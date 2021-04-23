Кремль: майские выходные продлятся 10 дней, с 1 по 10 мая 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что в текущем году майские праздники будут длинными и нерабочими, и выходные продлятся до 10 мая включительно.

«Праздники продлятся по 10 мая включительно», - заявил представитель Кремля.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила президенту России Владимиру Путину сделать майские праздничные выходные непрерывными из-за пандемии коронавирусной инфекции. По ее словам, такое решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным. Российский лидер согласился.

Майские праздники в 2021 году Фото: Рушан КАЮМОВ

Глава государства отметил, что соответствующий указ о выходной майской неделе будет подписан сегодня, 23 апреля.

Песков, отвечая на вопросы о возможной карантинной неделе в праздничные дни в мае, заверил, что локдауна не будет.

Согласно производственному календарю, праздничными нерабочими днями считаются 1 и 9 мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая должны были быть четырехдневными, то есть дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.